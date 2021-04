ARCHIV - 11.02.2020, Großbritannien, London: Justin Bieber, kanadischer Sänger und Popstar, kommt im Nachtclub "Tape" zur Vorstellung seines Albums "Changes" an. (Zu dpa "Bieber enttäuscht über Grammy-Nominierung: "Changes" ist doch R&B") Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++