Kunsthalle "Wild/Schön. Tiere in der Kunst" in Emden

Das Miteinander von Mensch und Tier ist seit Jahrtausenden überliefert, etwa mit den Höhlenmalereien in der Steinzeit. Eine neue Ausstellung in der Emder Kunsthalle gibt nun Einblicke in das vieldeutige Verhältnis - und regt zum Nachdenken an.