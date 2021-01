Autorin Patricia Highsmith: Die Meisterin der Spannung

Am kommenden Dienstag wäre Schriftstellerin Patricia Highsmith, die bereits 1995 starb, 100 Jahre alt geworden. Ein guter Grund, sich an das Lebenswerk einer ungewöhnlichen Frau zu erinnern, die enorm packende, bis heute immer wieder begeistert gelesene Romane und Erzählungen schrieb; viele wurden von Regisseuren wie Alfred Hitchcock, Wim Wenders und Todd Haynes brillant verfilmt. Auf dieser Seite finden Sie unsere Jubiläums-Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Geboren wurde Patricia Highsmith als Mary Patricia Plangman 1921 in Texas, ihre Kindheit bezeichnete sie, die zunächst bei ihrer Großmutter, dann bei Mutter und Stiefvater aufwuchs, in der Rückschau als „kleine Hölle“. Während des Studiums (Zoologie und Englisch) begann sie mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, ihren Durchbruch erlebte sie bereits 1950 mit „Zwei Fremde im Zug“. Der Verkauf der Filmrechte ermöglichte ihr die Übersiedlung nach Europa, sie lebte in Großbritannien und Frankreich, später sehr abgeschieden in einem Alpendorf im Tessin, wo sie auch beigesetzt ist.

Die Weltrechte an ihrem Werk hat der Diogenes Verlag, der für den Herbst die Veröffentlichung ihrer Tagebücher plant, die den Zeitraum von den Studentenjahren in New York bis zu ihrem Tod umfassen. Die zugrunde liegenden 56 Notizbücher mit insgesamt 8000 Seiten waren hinter Bettwäsche und Handtüchern versteckt in ihrem Haus gefunden worden.

Unwiderstehlich: Cate Blanchett in „Carol“.

„Carol“

Ein ganz normal stressiger Verkäuferinnenarbeitstag in einem großen New Yorker Kaufhaus. Plötzlich verlangsamt sich der Puls, steigt die Temperatur, bleibt alles andere zurück. Mit dem schlichten Satz „Ihre Blicke begegneten einander im selben Augenblick“ macht Patricia Highsmith, die sich in ihrem zweiten Roman zu ihrer sexuellen Orientierung bekennt, klar, worum es in „Salz und sein Preis“ (Diogenes, 13 Euro) im Kern gehen wird: um die Liebe zwischen der jungen Therese und der Kundin mit dem Nerzmantel und den grauen Augen, deren Blick Therese weder begegnen noch ausweichen kann.

Unmöglich, beim Wiederlesen nicht an die Verfilmung von Todd Haynes aus dem Jahr 2015 zu denken (DVD ab ca. 5 Euro). Wer erlebt hat, wie Cate Blanchett als Carol (so der Buchtitel in einer späteren Au age und so der Filmtitel) durch ihre schiere Präsenz jede Szene auflädt, kann Thereses Faszination nur zu gut nachfühlen.

Anne Ramsey und Danny DeVito als Mutter und Sohn.

„Schmeiss‘ die Mama aus dem Zug!"

Danny DeVitos Film „Schmeiß‘ die Mama aus dem Zug!“ (Amazon Prime, ab 3,99 Euro, DVD ca. 15 Euro) ist sozusagen die Drittverwertung eines berühmten Highsmith-Stoffes – er baut nämlich auf Hitchcocks Adaption „Der Fremde im Zug“ auf, macht aber eine ganz andere Geschichte daraus. Der Hobby-Autor Owen Lift (DeVito) leidet unter seiner tyrannischen Mutter (Anne Ramsey). Er besucht einen Schreibkursus beim Schriftsteller Larry Donner (Billy Crystal) und kommt auf die aberwitzige Idee, dieser würde die Mutter töten, wenn Owen im Gegenzug dessen Ex-Frau zur Strecke bringt – was er auch sogleich tut.

Larry ist entsetzt von diesem Plan, lernt dann aber die Mutter kennen – und kann Owen nun viel besser verstehen. Eine rabenschwarze Komödie, sehenswert vor allem wegen Anne Ramsey, die in einer ihrer letzten Rollen ein hinreißend bösartiges Scheusal spielt.

Patricia High smith: „Ladies“, Diogenes, 320 Seiten, 24 Euro

„Ladies“

Patricia Highsmith ist seit fast 26 Jah- ren tot. Und doch war ihr Schaffen so immens und so reichhaltig, dass noch immer Texte gefunden werden, die noch nie übersetzt, noch nie in Buchform, ja teils überhaupt noch nie veröffentlicht wurden. Mit „Ladies“ erschien gerade bei Diogenes ein neuer Erzählband mit „Frühen Stories“ (so auch der Untertitel, 24 Euro).

Bevor die Autorin mit ihrem ersten Roman „Der Fremde im Zug“ schlagartig berühmt wurde, hat sie psychologische Kurzgeschichten verfasst, die alle bereits eine Sprengkraft besitzen. Etwa wenn ein junges Aupair-Mädchen das Haus ihrer Gastfamilie anzündet – um die Kinder retten und als Heldin gefeiert werden zu können. Oder ganz wörtlich, wenn ein Findelkind, das von Nonnen als Mädchen aufgezogen wird, deren Kloster in die Luft jagt – um endlich ein Junge sein zu können. Abgründige Geschichten, die immer auch von Ausbrüchen aus der Gesellschaft, aus klassen-, geschlechter- und sozionormativem Verhalten handeln. Selbst ausgewiesene Highsmith-Kenner können da noch Trouvaillen machen.

Dennis Hopper (l.) und Bruno Ganz im Wenders-Film.

„Der amerikanische Freund“

Wim Wenders war schon lange ein Fan der Bücher von Patricia Highsmith, hatte sich aber vergeblich um die Filmrechte an „Der Schrei der Eule“, „Das Zittern des Fälschers“ und „Venedig kann sehr kalt sein“ bemüht. Da bot ihm die Autorin das noch unveröffentlichte Manuskript von „Ripley’s Game“ an, und Wenders schlug zu. Er verlegte die Handlung von Fontainebleau nach Hamburg und machte daraus 1977 „Der amerikanische Freund“ (Amazon Prime: 2,99 Euro/leihen oder 7,99 Euro/kaufen, DVD ca. 10 Euro).

Die Hauptrollen in dem Krimi spielen Dennis Hopper und Bruno Ganz, die sich am Set darum prügelten, wer von beiden der bessere Schauspieler sei. In Nebenrollen sind die Regisseure Nicholas Ray, Samuel Fuller und Peter Lilienthal zu sehen. Es war Wenders‘ bis dahin erfolgreichster Film, mit dem er Hamburg ein Leinwand-Denkmal setzte.

Robert Walker und Guy Haynes (r.) in „Der Fremde im Zug“.

„Zwei Fremde im Zug“

Für knapp 7000 US-Dollar kaufte Alfred Hitchcock 1950 die Rech- te an Patricia Highsmiths „Stranger On A Train“, deutscher Buchtitel: „Zwei Fremde im Zug“. Der Regisseur („Ich habe das Monopol auf Suspense“) legte Wert darauf, dass er ihren Roman selbst ausgewählt hatte, wie er in François Truffauts Filmbuch „Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?“ erzählte. Es sollte sich sowohl für den britischen Regisseur als auch für die US-Schriftstellerin lohnen: Die Verfilmung von 1951 (deutscher Titel: „Der Fremde im Zug“, Blu-ray oder DVD ab ca. 9 Euro) gilt als eines der besten Werke Hitchcocks, und der Schwarz- Weiß-Film machte Patricia Highsmith über Nacht weltberühmt.

Auch wenn ihr Kollege Raymond Chandler am Drehbuch mitschrieb, blieb die Grundidee ihres Romans erhalten: Zwei Personen, die sich zufällig im Zug begegnen und die nichts verbindet, begehen für die jeweils andere einen Mord. Und der Kampf der beiden Protagonisten auf einem defekten, sich immer schneller drehenden Karussell mitsamt der hohen Bildfrequenz kann es fast mit modernen Action-Thrillern aufnehmen.

Matt Damon (l.), Jude Law und Gwy- neth Paltrow.

„Der talentierte Mr. Ripley“

Wie „Nur die Sonne war Zeuge“, die erste Verfilmung des wohl berühmtesten Romans von Patricia Highsmith, gewinnt auch Anthony Minghellas „Der talentierte Mr. Ripley“ (als Stream bei Amazon Prime) durch seine Besetzung. 1999, Top of the Class: Matt Damon ist kein so cooler Ripley wie Alain Delon, aber faszinierend in seiner tragischen Obsession, die braungebrannte Gwyneth Paltrow erinnert an die junge Grace Kelly, der smarte Jude Law wurde als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert.

Minghella macht aus dem unbekümmerten, rücksichtslosen Erben und dilettierenden Maler Dickie Greenleaf einen Jazz-Freund und übersichtlich begabten Saxofonisten und räumt der Musik auch sonst einen wichtigen Raum ein. Überdies sorgt er für herrliche Bilder, beherrscht das Spiel mit Licht und Schatten und zeichnet ein irrendes, italienisches Sommer-Dolce-Vita. Schöne Menschen vor schöner Kulisse. Ein perfekter Kontrast zur moralischen Verderbtheit - trotz der man natürlich hofft, dass der manipulative Tom Ripley mit seinen Morden durchkommt.

Joan Schenkar: „Die talentierte Miss Highsmith“, Diogenes, 1072 Seiten, 29,90 Euro.

„Die talentierte Miss Highsmith“

Patricia Highsmith war eine Frau, die sich in aller Öffentlichkeit verstecken konnte. Sie war geheimnisvoll, verschlossen gar und war sich gewiss, im Körper eines Jungen geboren zu sein. Bei ihrem Tod im Jahr 1995 hinterließ sie Tausende von Seiten, die intimste Einblicke in ihr Arbeits- und ihr Privatleben gaben. Die amerikanische Autorin Joan Schenkar hat all diese Schriften studiert und jahrelang recherchiert, bis ihre fulminante, mehr als 1000 Seiten starke und mit zahlreichen Fotos illustrierte Biografie „Die talentierte Miss Highsmith“ (Diogenes, 29,90 Euro) erscheinen konnte. Schenkars pointiert geschriebenes Werk lüftet den Schleier über dem Leben jener Frau, die Tom Ripley erfand.

Patricia Highsmith: „Der Stümper“, Diogenes, 416 Seiten, 13 Euro

„Der Stümper“

1956 erschienen, ist „Der Stümper“ (Diogenes, 13 Euro) erneut ein Beleg für die ungemein raffinierte Erzählkunst der Patricia Highsmith. Ein Mann versucht, als seine Frau verreist ist, ein Verbrechen zu simulieren, und zwar den Mord an seiner Gattin. Am frühen Morgen trägt er einen zusammengerollten Teppich aus dem Haus, packt ihn in seinen Wagen und fährt damit in den Wald, wo er ihn vergräbt. Dabei wird er von einer Nachbarin beobachtet, die daraufhin die Polizei informiert. Als die Frau des Mannes nicht zurückkehrt, geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Tatsächlich aber hat sie eine Affäre begonnen. Highsmith spickt ihre spannende Geschichte mit wunderbar subtilen Charakterstudien.

Alain Delon in „Nur die Sonne war Zeuge“.

„Nur die Sonne war der Zeuge“

Stahlblaue Augen und ein ebenmäßiges Gesicht, das keine Gefühlsregung erkennen lässt: Schon in René Clements Thriller „Nur die Sonne war Zeuge“ (im Stream bei Amazon Prime) ist Alain Delon der „eiskalte Engel“, zu dem ihn der Regisseur Jean-Pierre Melville ein paar Jahre später machen sollte. In der Verfilmung von Patricia Highsmiths Roman „Der talentierte Mr. Ripley“ spielt Delon einen mittelosen Hochstapler, der sich von einem reichen Freund aushalten lässt und diesen später an Bord einer Yacht ersticht.

Es folgt eine spannend inszenierte Camouflage, bei der Tom Ripley in die Rolle des ermordeten Philippe Greenleaf (Maurice Ronet) schlüpft, um an dessen Geld und dessen Verlobte zu kommen. Vor der Postkartenszenerie der sommerlichen Amalfi-Küste (der Originaltitel heißt übersetzt „Volle Sonne“) spielt Delon den skrupellosen Killer mit unterkühlter Eleganz. Ins Schwitzen gerät er nie. Durch diese Rolle schaffte Delon, damals 25 Jahre alt, den Durchbruch im französischen Kino. Für Highsmith war er die Idealbesetzung des Tom Ripley, doch die Schriftstellerin haderte mit dem moralischen Filmende.