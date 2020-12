Ist „Asphalt Burning“ ein Männerfilm?

Hamburg. Nordischer Humor kann manchmal schon recht speziell sein. „Asphalt Burning“ erzählt von einer Gruppe PS-verrückter Norweger, die eigentlich die Hochzeit von Roy (Anders Baasmo Christiansen) und Sylvia (Kathrine Johansen) feiern wollen. Vorher allerdings liefern sie sich alle noch ein Rennen. Das gewinnt Robin (Alexandra Maria Lara), die auch ein Auge auf die Braut geworfen hat. Bräutigam Roy fordert Revanche. Robin gewährt sie ihm und will noch einmal auf dem Nürburgring gegen ihn fahren.

Es folgt ein skurriles und actionreiches Roadmovie durch Skandinavien und Deutschland, an dem von deutscher Seite die Schauspieler Henning Baum, Milan Peschel, Peter Kurth, Ruby O. Fee, Kostja Ullmann und die norwegische Schlagerlegende Wencke Myhre beteiligt sind. Die beiden Vorgängerfilme „Børning“ und „Børning 2“ waren in Norwegen Kinohits.

Hamburger Abendblatt: Wie sind Sie denn in diesen Film hineingekommen?

Alexandra Maria Lara: Als ich das Drehbuch zugeschickt bekommen habe, kannte ich die ersten beiden Teile der „Børning“-Trilogie noch nicht. Obwohl ich die Rolle schon beim ersten Lesen spannend fand, konnte ich es mir filmisch noch nicht sofort vorstellen. Dann bin ich dem Regisseur Hallvard Bræin begegnet. Danach war klar, dass ich bei diesem Projekt unbedingt dabei sein möchte.

Es ist eine ganz schön durchgeknallte Geschichte, oder?

Lara: Ich habe ein Faible für besondere Geschichten, außerdem liebe ich es mit Menschen zusammenzuarbeiten, die durch ihren kulturellen Hintergrund andere filmische Impulse setzen.

Wie passt die Rolle denn zu Ihnen privat? Haben Sie Benzin im Blut?

Lara: Eher nicht. Im Dreiteiler „Der Wunschbaum“ musste ich damals ein Auto fahren, bei dem man noch mit Handgas beschleunigt hat. Ich habe schon einige spektakuläre Autoszenen drehen dürfen, aber privat bin ich eine ganz normale Fahrerin, die sich gern an die Regeln hält.

Also sind sie nicht dem 700 PS starken Porsche verfallen, den Sie im Film fahren?

Lara: Er ist zweifelsohne sehr beeindruckend, aber ehrlich gesagt bevorzuge ich Autos, die sich einfacher bedienen lassen.

Gucken Sie Formel1?

Lara: Die Faszination dafür hat mich leider nie so richtig erreicht. Ich bin aber stolz und froh, den wunderbaren Nicki Lauda kennengelernt zu haben. In „Rush. Alles für den Sieg“ habe ich an der Seite von Daniel Brühl Nickis Frau Marlene gespielt. Da bin ich zum ersten Mal am Nürburgring gewesen und mit dieser sehr eigenen Welt in Berührung gekommen.

Ist „Asphalt Burning“ ein Männerfilm?

Lara: „Days Of Thunder“ mit Tom Cruise und Nicole Kidman habe ich damals im Kino gesehen und fand ihn großartig, auch wenn ich mich sicherlich eher zu der Liebesgeschichte im Film hingezogen gefühlt habe. Ich denke, dass unser Film durchaus das Potenzial hat, Männer und Frauen zu begeistern.

Was konnten Sie sonst in den vergangenen Monaten tun?

Lara: Unter anderem ein Roadmovie, die Verfilmung des Romans „Töchter“ von Lucy Fricke. Wir haben in Deutschland, Griechenland und Italien gedreht. Nach den ersten neun Drehtagen mussten wir wegen Corona abbrechen. Da dachte ich noch: Ich weiß beim besten Willen nicht, wie wir diesen Kinofilm in diesem Jahr drehen sollen. Unsere Produzentin Bettina Brokemper ist ins volle Risiko gegangen, und hat mit ihrem Einsatz das Unmögliche möglich gemacht. „Asphalt Burning“ läuft ab 2.1. auf Netflix

