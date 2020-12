Eigentlich sollten am vergangenen Freitag 7000 Torfrock-Fans in der Sporthalle die 31. „Beinharte Bagalutenwiehnacht“ feiern – die wurde in der Pandemie natürlich abgesagt. Nur ein Wikinger ist trotzdem gekommen, um das beinharte Konzertjahr 2020 zu verabschieden. Helm und Dose sind nur symbolische Requisiten.