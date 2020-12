Benjamin von Stuckrad-Barre (l) und Martin Suter auf dem Cover ihres Erzählbandes "Alle sind so ernst geworden".

Sie unterhalten sich über Badehosen, Glitzer, saures Fleisch - und schälen aus Belanglosigkeiten tiefe Einsichten in das Leben: Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre in ihrem neuen Gesprächsband "Alle sind so ernst geworden".