Hamburg. Wenn nächste Woche mit der Xbox Series X und der Playstation 5 die neue Konsolengeneration erscheint, geht die Computer- und Videospielbranche den nächsten Schritt zu noch mehr Leistung, mehr Möglichkeiten, mehr Spektakel. Seit Jahren lässt die Gamesbranche die Filmindustrie beim Umsatz weit hinter sich, und Spielehits wie „Red Dead Redemption 2“ verschlingen in der Entwicklung bereits mehrere Hundert Millionen Euro. Aber am Anfang stehen wie bei jedem Stück Kulturgut die Ideen, die Kreativität, das Ausprobieren und Umsetzen.

Seit 2007 feiert das „Play Creative Gaming Festival“ mal in Hannover, mal in Potsdam und mal in Hamburg mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops und Laboren das kreative Entwickeln und Nutzen von Computerspielen, die Menschen hinter den Ideen und die Menschen an den Tastaturen und Con­trollern. Dieses Jahr ist vom 4. bis zum 8. November erneut Hamburg an der Reihe, allerdings findet das von der Bundeszentrale für politische Bildung, der HAW Hamburg und weiteren Einrichtungen geförderte Stelldichein – Logdichein – coronabedingt zum ersten Mal ausschließlich im Netz statt. In einer Kultur, die wie keine andere online zu Hause ist, ist das aber kein besonderes Problem.

Stream oder virtuell begehbarer Festivalort

Startpunkt für die „Play20“ ist die Festival-Homepage playfestival.de, von der aus man mehrere im Fundus Theater produzierte Kanäle kostenlos ansteuern kann – entweder als Stream oder als virtuell begehbaren Festivalort, für den man allerdings noch das entsprechende Programm herunterladen muss. Im Hauptkanal ist das Moderatorenduo, Spielejournalist und Podcaster Manuel Fritsch und Streamerin Janina Dreßler, online und stellt ausführlich die Programmpunkte und Inhalte vor, die sich dem Thema der diesjährigen Ausgabe widmen: „Exploring Borders“, das Erreichen, Überwinden und Ziehen von Grenzen in Spielen. Das können technische Hürden sein, Geschmacksgrenzen oder das Verhältnis von Spielen und Menschen mit Behinderung. Auch das Thema Diversität in der Spielebranche steht hier auf dem Programm. Das alles und noch viel mehr wird in Kanal zwei in Diskussionen und Vorträgen erörtert, natürlich interaktiv mit den Festivalgästen.

Nicht unbedingt für Casual Gamer, für gelegentlich Spielende, ist der dritte Kanal gedacht, auf dem es schon ins Detail geht mit Workshops und Fortbildungen in den Bereichen Charakterdesign, Soundgestaltung, Programmierung und Storytelling. Aber es gibt ja auch die Endprodukte dieser kreativen Schaffensphasen: 20 Spiele zum Thema Grenzen können bei „Play20“ ausprobiert werden, sie alle bewerben sich um den diesjährigen „Most Creative Game Award“ für das kreativste Projekt und den „Most Innovative Newcomer Award“ für die beste Nachwuchsproduktion. Neben der Meinung der Fachjury zählt für den Publikumspreis aber auch das Urteil der Spielgemeinde.

Wie Filmkunst und Gameskultur zusammenfinden, ist auf dem fünften Kanal zu erleben. Hier läuft eine große Auswahl Machinimas. Das sind Kurzfilme, die aus Spielen entstanden sind, sei es unter der Nutzung der Engine, des Grafikcodes, oder als filmische Neukomposition von Spielinhalten. Vom Avantgarde-Kunstfilm bis zum Spielfilm ist alles möglich. Fantasie und Kreativität sind nahezu ebenso grenzenlos wie das Programm des diesjährigen Festivals.