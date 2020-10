Hamburg. Drei Hamburger Buchhandlungen sind mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden: das Büchereck in Niendorf, die Bücherstube Stolterfoht an der Rothenbaumchaussee und der Lesesaal an der Stadthausbrücke. Mit der Auszeichnung würdigt Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, in diesem Jahr zum sechsten Mal unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen, die „ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment“ haben, ein Veranstaltungsprogramm anbieten, „innovative Geschäftsmodelle“ verfolgen oder sich besonders im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren.

426 Bewerbungen hatte es vorab gegeben, 118 Buchhandlungen wurden bundesweit für den Preis nominiert. Die Buchhandlungen bekommen ein dotiertes Gütesiegel verbunden mit einem gestaffelten Preisgeld: Die drei Besten sollen 25.000 Euro erhalten, fünf weitere, besonders herausragende Buchläden bekommen 15.000 Euro und die übrigen 7000 Euro. In welche Kategorien die nominierten Hamburger Buchhandlungen fallen, wird die Kulturstaatsministerin erst bei der Preisverleihung bekannt geben. Wann die stattfindet, ist allerdings noch offen.