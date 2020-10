Hamburg. Bücher von Cornelia Funke haben es im Kino schwer. Der durchaus überzeugende „Herr der Diebe“ und das so teure wie blutleere „Tintenherz“ konnten auf der Leinwand bei Weitem nicht so viele Menschen anziehen wie die Vorlagen in den Buchhandlungen. Es ist bei der Verfilmung von Fantasy-Literatur eben immer die Frage, ob man ihren Zauber nicht zerstört, wenn man ihr möglichst aufwendig, möglichst teuer und möglichst „realistisch“ auf die Pelle rückt. Wenn man im Kino jene Bilder noch zu übertrumpfen versucht, die schon vorher im Kopf beim Lesen entstanden sind.

Da ist es nur konsequent, dass mit Cornelia Funkes „Drachenreiter“ erstmals ein Roman der Erfolgsautorin als Animationsfilm in die Kinos kommt. Schließlich ist die animierte Umsetzung eines literarischen Stoffes dessen höchstmögliche Verfremdung. An alle Orte der Welt reisen! Es wäre kein Platz für Fantasie. Aber als reine Animation? Wunderbar. Schon der Prolog ist liebevoll, wenn er in Scherenschnitt-Bildern erzählt, wie sich einst Drachen und Menschen auseinandergelebt haben und ein bösartiger Alchimist das drachenfressende Metall-Monster Nesselbrand erschaffen hat, um letztlich von ihm verspeist zu werden.

Prallgrüne Landschaften

In der eigentlichen Geschichte darf sich das Auge an prallgrüner Landschaft sattsehen, in der sich die Drachen aus Angst vor den Menschen versteckt haben. Ein Idyll, das gefährdet ist, als die Menschen mit Tagebaubaggern und Planierraupen anrücken. Drache Lung muss sich auf die Suche nach dem sagenhaften „Saum des Himmels“ machen, einem fern gelegenen Paradies, in dem Drachen noch friedlich leben können.

Ein Anlass für den Regie-Debütanten Tomer Eshed, die nun folgende Abenteuerreise von Lung und seinen Freunden Schwefelfell und Ben mit möglichst üppigen Schauwerten zu bebildern. Die arabische Wüste, der indische Tempel, der verschneite Himalaja, die Flucht vor der Seeschlange, ein Kampf mit dem Steinvogel, eine Weissagung des vieläugigen Dschinn. Am Spektakulären mangelt es nun wirklich nicht.

Vele humoristische Freiheiten

Die größte Leistung aber ist, dass der Film sich viele humoristische Freiheiten von der Vorlage nimmt. Synchronsprecher Axel Stein liefert als verräterischer Zwerg Kiesbart mit Ruhrpott-Slang eine hübsche Performance. In einem Film, in dem es allen Figuren darum geht, sich selbst zu finden, hat Cornelia Funkes Roman den bestmöglichen Weg zur Leinwand gefunden.

„Drachenreiter“ 91 Minuten, ohne Alters­beschränkung, läuft im Cinemaxx Dammtor/Harburg/Wandsbek, UCI Mundsburg/Othmarschen/Wandsbek/Zeise