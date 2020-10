Hamburg. Mutig: Nach drei Liedern entledigt sich Anna Depenbusch bei ihrem Auftritt am Sonntag in Planten un Blomen ihrer Kunstpelzjacke. Doch nur wenige Minuten später streift sie sie wieder über. „Brrr“ sagt die Hamburger Sängerin und Pianistin stellvertretend für 300 Konzertgäste, die vor der Bühne trotz Daunenjacken und Bommelmützen mitfiebernd mitzittern. Ja, die Open-Air-Saison, dieser Hoffnungsschimmer in dem pandemiegeprägten Konzertjahr 2020 ist mittlerweile etwas für Abgehärtete. Beim Cruise Inn in Steinwerder und im Stadtpark ist das Programm bereits beendet, und Anna Depenbusch spielt nun das Finale der Reihe „Draußen im Grünen“ in Planten un Blomen.

Das passt sehr gut. Der Name Depenbusch, so sagt sie, bedeutet auf Westfälisch „tief im Wald“ – oder eben „draußen im Grünen“. Und sie spielt lieber dort als nirgendwo: Es ist erst ihr viertes Konzert in diesem Jahr.

Anfang März erschien das neue Album „Echtzeit“

Anfang März veröffentlichte sie ihr bemerkenswertes, in einem Durchlauf eingespieltes Album „Echtzeit“, das tatsächlich in Echtzeit aufgenommen wurde. Ein altertümliches Verfahren, direkt in Vinyl geritzt ohne Möglichkeit für anschließende Korrekturen und Überarbeitungen. Aber die geplante Tour mit mehr als 40 Konzerten, um die Platte zu bewerben, fiel dem Virus zum Opfer. Anna Depenbusch möchte darüber nicht viele Worte verlieren: „Ihr kennt ja diese Geschichten, deshalb mache ich gleich weiter.“ Mit „Echtzeit“ geht der Abend los, das Album ist der Schwerpunkt bei Depenbuschs Soloshow. Die neuen Lieder wie „5 Meter“ („Ich hätte es lieber mal 1,5 Meter nennen sollen“), „Tim 2.0“ und „Eisvogelfrau“ kommen gut an, weder Depenbusch noch das Publikum bekommen klamme Finger an diesem kühlen Abend mit vielen Songs und noch mehr Applaus.

Ihre Band ist zuhause geblieben, also holt Depenbusch das Maximum aus ihrem Flügel heraus. „Kopf frei“ singt sie im Stehen zu einem Beat, den sie auf dem Klavierholz klopft. Und bei „Was wäre wenn“ und „Glücklich in Berlin“ pfeift sie vielleicht nicht so gut wie Ilse Werner, aber deutlich besser als Klaus Meine von den Scorpions („Wind Of Change“). Und das Publikum pfeift und summt mit im Rauschen der umstehenden Bäume.

An einigen Orten geht die Freiluft-Saison noch weiter

Nach fast zwei Stunden und der unverstärkt mit Ukulele präsentierten letzten Zugabe „Tretboot nach Hawaii“ beginnt der Abbau bei „Draußen im Grünen“ und das Zusammenfegen der Kastanien unter den Stühlen. Auf dem Lattenplatz vor dem Knust, im Molotow-Backyard und im Innenhof der Hebebühne wird die Freiluft-Saison noch einige Wochen weitergehen. Hamburg muss sich warm anziehen.