Autokino-Start in Hamburg mit anarchistischem Beuteltier

Hamburg. Wer am Mittwoch so gegen 19 Uhr in Hamburg in den Himmel blickte, konnte Zweifel bekommen,

ob das mit der Autokino-Premiere im Cruise Center Steinwerder so eine gute Idee sei. Regen prasselte herab und ein Gewitter lieferte dazu den Soundtrack. Hätte man im Cruise Inn vielleicht lieber „Rain Man“ als „Die Känguru-Chroniken“ zeigen sollen – als Scheibenwischerkino? Aber dann beruhigte sich das Wetter erfreulicherweise rechtzeitig.

Nur mit dem Cruisen, also der entspannten Anreise, war das so eine Sache. Kurz vor der Ausfahrt Othmarschen sprangen auf der A7 plötzlich alle Ampeln auf Rot. Minutenlang blieb die Weiterfahrt blockiert. Auch der Verkehrsfunk wusste nicht, warum, aber dann ging es doch weiter. Die Anfahrt über die Köhlbrandbrücke ist so ganz nebenbei auch eine schöne Hafentour.

Viele Hamburger Kennzeichen und auch ein paar Exoten

Vor Ort wurde man von ausgesprochen freundlichen Mitarbeitern begrüßt und eingewiesen. Jeder zweite Parkplatz blieb frei. Es waren etwa 100 Fahrzeuge auf dem Gelände. Die meisten hatten Hamburger Kennzeichen, aber es waren auch ein paar Exoten aus Parchim, dem Salzlandkreis und aus Pinneberg dabei. Dort wird das Autokino heute eröffnet.

Auf der großen Leinwand vor einem schönen Abendhimmel liefen Begrüßungshinweise. Man sollte weder hupen noch aussteigen. Ansonsten galt: Licht aus, Fenster und Verdeck zu. Auf der UKW-Frequenz 96,2 konnte man den Filmton empfangen. Der hatte aber in den ersten Minuten ein paar Anlaufschwierigkeiten und war kaum zu verstehen: Die Folge: Viele Besucher schalteten ihre Warnblinkanlage an, das abgesprochene Zeichen bei technischen Problemen. Die Mitarbeiter sausten mit ihren Scootern von Auto zu Auto und erklärten den Defekt, der bald behoben war. Und dann kam das anarchistisch-kommunistische Känguru und mischte den Film auf.

„Ich bin eigentlich ganz zufrieden“, bilanzierte Cruise-Inn-Initiator Felix Grassmann, ansonsten Abaton-Chef, den ersten Abend. Neben der Leinwand war übrigens auch schon die Bühne für die bislang 15 geplanten Konzerte aufgebaut, die dort in den nächsten Tagen beginnen. Los geht es am 14. Juni mit einem Auftritt von Max Giesinger. Beim Kartenkauf sollte man sich beeilen.

