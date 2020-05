Heute live! Eine kolossale Hamburger Stimme

Hamburg. Immer mehr Künstler bleiben in der Corona-Krise mit dem Publikum per Internet in Kontakt. Ob Digitalkonzert, Onlinelesung, Instagramauftritt oder Podcast – hier unser Tipp:

Wer? Die Hamburger Sängerin Jessy Martens in der „Digitalen Kulturreihe“ des Abendblatts.



Was? Eine absolut fantastische Stimme, die es unbedingt zu entdecken gilt! Auch bei der Trauerfeier für Jan Fedder hatte Jessy Martens ergreifend gesungen, für die Abendblatt-Leser steht sie nun mit ihrer Band auf der Bühne des für Live-Publikum geschlossenen Ernst Deutsch Theaters.



Wie oft? Heute ist um 21 Uhr Premiere – anschließend ist das Digitalkonzert wie die anderen Auftritte der Reihe (mit Unterstützung von „About You“) auf abendblatt.de/kulturreihe abrufbar.



Kostenlos? Ja.

Die bisherigen Auftritte: