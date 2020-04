Hamburg. Ebenso wie die Museen sind auch die privaten Ausstellungshäuser in Hamburg für die Öffentlichkeit derzeit noch geschlossen, um die Coronapandemie einzudämmen. Bereits beworbene Ausstellungsprojekte mussten verschoben oder ganz abgesagt werden. Wichtige Verkaufsmessen wie die Art Cologne fallen weg. Kurz gesagt: Das Kerngeschäft der Galerien ist weggebrochen.

Die Hamburger Szene reagiert auf die Krise ganz unterschiedlich. Manche verstärken ihre digitalen Angebote, streamen etwa aus den Ateliers der Künstler und sind aktiv in den Social-Media-Kanälen unterwegs. So zeigt die Harvestehuder Galerie Schimming zum Beispiel die großformatigen Dinosaurier-Bilder aus der „Photography“-Serie von Christian Voigt auf ihrer Website. In der Frise Schaukasten-Galerie in Ottensen wird im wöchentlichen Wechsel ein Werk eines Hamburger Künstlers gezeigt. Die Galerie Herold hat Kunstwerke ins Homeoffice verlagert und daraus den Katalog „At Home with Art“ gemacht.

Die meisten Galerie-Kunden wollen die Arbeiten live sehen

„Dabei geht es aber lediglich um ein Wachhalten des Interesses. Verkaufen werden wir so nicht. Die allermeisten Kunden wollen die Arbeiten live sehen. Wir haben also alle Umsatzeinbußen bis totalen Umsatzausfall bei fortlaufenden Kosten“, sagt Angela Holzhauer, selbst Galeristin in Altona und Vorsitzende des Landesverbands Hamburger Galerien.

Um weiterhin ausstellen, beraten und verkaufen zu können, passen einige Galerien daher ihre Öffnungszeiten an vorab angemeldete Besuchstermine an. Nach dem Motto: Closed, but open. Galeristin Vera Munro in Winterhude zeigt auf Wunsch Laura Carraleros Aus­stellung „Garden of Paradise“. Die auf asiatische Künstler spezialisierte Mikiko Sato Gallery im Galeriehaus am Klosterwall bietet einzelne Termine zur Besichtigung­ von Werken aus dem Bestand an.

Angela Holzhauer sieht optimistisch in die Zukunft

Auch Evelyn Drewes, die erst vor wenigen Wochen ihre neuen Räume in Rothenburgsort bezogen hat, öffnet für exklusive Führungen durch die Ausstellung „Happy painting and God bless“/„lab I/2020“. „Die drei Gastkünstler Andreana Dobreva, Alexandre Karaivanov und Thorben Eggers haben monatelang auf diese Ausstellung hingearbeitet. Sie ist komplett installiert, und wir freuen uns über Besuch mit vereinbarten Terminen“, so die Galeristin.

Trotz des kulturellen Shutdowns sieht Angela Holzhauer optimistisch in die Zukunft. Sehr früh habe man im Landesverband die Krise kommen sehen und sich rechtzeitig an die Kulturbehörde gewandt, um auf die große Betroffenheit hinzuweisen. Das zahlt sich nun aus: „Wir erhalten Hilfen seitens der Behörden. Das ist fabelhaft. Niemand muss sich alleingelassen fühlen. Hoffen wir, dass alle 100 Galerien dieser Stadt die Situation überstehen.“ Schließlich glaubt die Vorsitzende fest daran, dass der Hunger nach Kunst nach der Krise groß sein wird.