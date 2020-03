Hamburg. Die Eiskönigin 2 – ab 6 Jahre

Die neue Geschichte der Eiskönigin gibt es auch als Original-Hörspiel zum Disneyfilm.

Eiskönigin Elsa und ihre Schwester Prinzessin Anna sind wieder vereint und genießen die Zeit mit ihren Freunden. Doch eine unheimliche Stimme sucht Elsa heim, ihr Schloss Arendelle ist plötzlich in Gefahr. Zur Rettung begeben sich Anna und Elsa mit dem Eisbauern Christoph, dem Schneemann Olaf und dem Rentier Sven auf eine weite Reise. Sie suchen im verzauberten Wald nach Antworten und erfahren, dass Elsas und Annas Vergangenheit der Schlüssel zur Rettung ist.

Foto: Disney

Das neue spannende und, natürlich, magische Abenteuer der beiden Schwestern dauert 70 Minuten, erhältlich ist es bei Onlinediensten wie Audible und anderen zum Download für 6,95 Euro. Um die Geschichte noch besser zu verstehen, ist es sinnvoll, den ersten Teil der „Eiskönigin“ anzuhören. Empfohlen wird das Hörspiel ab sechs Jahren. Audible gibt es auch im Abo für 9,95 Euro im Monat. Pro Monat bekommt man ein Guthaben für ein Hörbuch oder Hörspiel. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. (Ann-Kristin Köhn)

Lotto will was werden – ab 7 Jahre

Ilona Schulz gehört zu den allertollsten Sprecherinnen von Kinderhörbüchern, nicht nur (aber auch) beim „Grüffelo“. Wie sie ihre Stimme moduliert und den Figuren Charakter und Eigenwilligkeit verleiht – oft lohnt sich ein Hörbuch schon ihretwegen. Noch schöner ist es, wenn auch die erzählte Geschichte stark ist: Annika Reich hat mit ihrer Hauptfigur in „Lotto will was werden“ ein cooles Mädchen erschaffen, das der lästigen Erwachsenenfrage nach dem Berufswunsch so lässig wie fantasievoll begegnet. Was Lotto werden will? Na, alles natürlich!

Foto: Hörcompany

Wenn das Leben schon so verrückte Möglichkeiten bereithält: Raketenchefin oder Gummibärchendesignerin oder Sultanine. Das ist nämlich keine Schrumpelrosine, sondern die Chefin eines Sultanats, ist doch klar.

Hörcompany, 75 Min., als CD ab 10,- oder als MP3 9,99 Euro, auch bei Audible im Programm. (Maike Schiller)

Jetzt bestimme ich! – ab 6 Jahre

Ob Ausflug, Einkauf oder Abendbrot: Warum müssen eigentlich immer die Erwachsenen sagen, wo es langgeht? Anki ist jetzt sieben und damit groß genug, um selbst zu bestimmen, erklärt sie ihren Eltern. Aber ihr kleiner Bruder Spätzchen, der noch in die Kita geht, findet es gar nicht in Ordnung, dass erst seine Eltern und jetzt auch noch seine Schwester für ihn entscheiden wollen. Und damit beginnt in der Familie Wiefel eine für die Hörer vergnügliche Suche nach einem Kompromiss, der jedem gerecht wird. Doch sich zu einigen ist alles andere als einfach, wenn Mama partout auf den Flohmarkt, Papa in den Garten, Anki in den Tierpark und Spätzchen am liebsten nur Pommes essen will.

Mit kuriosen Experimenten, bei denen auch das Haustier, die Schildkröte Rainer-Maria, eine Rolle spielt, nähern sich die Wiefels einer Lösung. Autorin Juli Zeh schafft es in ihrer kurzweiligen Geschichte, nicht nur die Belange einzelner Familienmitglieder treffend darzustellen, sondern führt die jungen Hörerinnen und Hörer zudem kreativ und inspirierend an das Thema Demokratie heran.

Als CD und für 9,95 Euro bei Audible. (Ann-Britt Petersen)

Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt – ab 3 Jahre

Kaffeepause bei der Feuerwehr. Da schrillt der Alarm. Es brennt bei Oma Eierschecke! Kaum hat die Truppe nach dem Einsatz die Stullen wieder ausgepackt, da bricht der kleine Emil Zahnlücke ins Eis ein … Was für ein Tag!

Hannes Hüttners Klassiker ist schon ein halbes Jahrhundert alt, aber immer noch originell, unterhaltsam und liebevoll-witzig. Und ganz besonders als Hörspiel, weil Schauspieler Stefan Kaminski (Deutsches Theater Berlin und übrigens hierzulande die Stimme von Kermit) einfach wunderbar liest und herrlich berlinert. Ich garantiere Ihnen: Da haben Mama und Papa genau 33 Minuten lang mal keinen Alarm ...

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, ab drei Jahre, 5,95 Euro bei Audible. (Vanessa Seifert)

Karlsson vom Dach – 5 bis 7 Jahre

Karlsson vom Dach ist ein wunderlicher Typ: pummelig, sehr gefräßig und mit einem Propeller auf dem Rücken, um vom Hausdach zu Lillebror ins Zimmer zu segeln. Dieser Junge, der mit seiner Familie in einem ganz normalen Haus in einer ganz normalen Straße lebt, möchte so gerne etwas Abenteuerliches erleben. „Heißa hopsa Lillebror!“ – wann immer Karlssons Begrüßung erklingt, geht die Post ab. Mal wird ein Turm aus Fleischklößen gebaut, mal der neue Freund der älteren Schwester mit einem Zeltgespenst in die Flucht geschlagen.

Dass er die Langeweile einfach wegpusten kann, dafür lässt sich Karlsson gern mit Süßigkeiten bezahlen, und als eingebildeter Kranker leiert er seinem Freund sogar die geliebte Taschenlampe aus dem Kreuz. Böse sein kann man Karlsson aber nie. Denn, wie heißt es so schön? „Das stört doch keinen großen Geist.“ Das Hörspiel von Jörg Bobsin nach dem Roman von Astrid Lindgren ist ein fantastischer Spaß für Kinder ab fünf Jahre.

Erhältlich bei Thalia und Amazon. Spieldauer: drei Stunden und 31 Minuten, ab 9,99 Euro. (Vera Fengler)

Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe – 6 bis 8 Jahre

„Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ ist ein leider unvollendetes Buch von Michael Ende (1929–1995), das von Wieland Freund zu Ende geschrieben wurde und 2019 im Thienemann-Esslinger Verlag in Buchform (208 S., 17 Euro) erschienen ist. Eingelesen hat diese Geschichte Christoph Maria Herbst. Und seiner Erzählung zu lauschen ist für die gesamte Familie ein riesengroßes Vergnügen. Herbst kann wie niemand anderes seine kleinen und großen Zuhörer in die Zeit des finsteren Mittelalters entführen, in dem der kleine Junge Knirps sich auf den Weg zu Rodrigo Raubein macht, um ein gefürchteter Ritter zu werden – und dabei jede Menge unvorhergesehene Abenteuer erlebt.

Zu schön ist die schnarrende Stimme des Papageis. Oder die des Dieners, der die Befehle des Königs immer laut wiederholt. Dabei sind die Erzählungen nicht nur was für die Kleinen. Die ganze Familie kann Herbst stundenlang zuhören.

Die Geschichte ist fünf Stunden und 30 Minuten lang und geeignet ab sechs Jahren. Bei Audible kostet das Hörbuch 13,95 Euro. Bei thalia.de auch, dort ist der erste Hörbuch-Download sogar kostenfrei. (Sophie Laufer)

Griechische Sagen – ab 8 Jahre

Es ist schon erstaunlich, was da, vor mehreren Tausend Jahren, auf dem Olymp in Griechenland so alles aus dem Nebel auftauchte: Götter, Halbgötter, Helden, Ungeheuer und Fabelwesen. Warum sollte Ikarus nicht zu hoch fliegen, wer hatte Prometheus gefesselt, wie viele Augen hatten die Kyklopen, und was hatte es eigentlich mit Medusa auf sich?

Die Hörbücher „Griechische Sagen“ erzählen diese Geschichten auf informativ-witzig-lockere Art in Episoden, die von griechischer Musik unterbrochen werden. Sie basieren auf einem Text von Kinderbuchautor Dimiter Inkiow, der Erzähler ist Peter Kaempfe, Mitbegründer der Bremer Shakespeare Company. Für Kinder ab acht Jahren, aber auch für Erwachsene geeignet. Die Folgen sind zwischen 80 und 90 Minuten lang

. „Griechische Sagen“ (I–III), pro Folge 11,95 Euro, u. a. bei Audible erhältlich. (Volker Behrens)

Und noch mehr Tipps für die freie Zeit:

Die Kurzhosengang – 8 bis 10 Jahre

Rudolpho, Island, Snickers und Zement sind „Die Kurzhosengang“. Autor Zoran Drvenkar, der spannende Kinderbücher und fieseste Erwachsenen-Thriller gleichermaßen gut verfassen kann, hat den vier Jungs aus dem ausgedachten kanadischen Ort Okkerville schon vier Bücher gewidmet, die ersten allerdings unter Pseudonym. Zwei davon gibt es bereits als Hörbücher, nämlich „Die Kurzhosengang“ und „Die Rückkehr der Kurzhosengang“. In den Abenteuern der Jungs, die „zusammen 44 Jahre alt sind“, geht es spannend, mysteriös und gleichzeitig übernatürlich zu. Das passt der Kurzhosengang ganz gut, denn wenn sie nicht gerade abenteuern, gucken die vier gerne Horrorfilme. Die Erlebnisse der Freunde werden vierfach erzählt: je einmal aus der Sicht jedes Jungen.

Aber keine Angst: Ab acht Jahren kann jeder Hörer der Handlung – oder den Handlungen – folgen. Da stolpert ein Grizzly ins Wohnzimmer, ein Blizzard verschüttet die Schule, ein mysteriöser Wolf bringt die Jungs an die Stelle, wo eine im Auto eingeschneite Frau ein Kind bekommt. Währenddessen verschwindet Zement, und seine Freunde finden heraus, dass er einige gut versteckte Fähigkeiten hat ...

„Die Kurzhosengang“ (gekürzt, ca. drei Stunden) gibt es ab 8,99 Euro, „Die Rückkehr der Kurzhosengang“ (sieben Stunden) ab 9,99 Euro zum Download bei Google Play und bei anderen Anbietern. Auch bei Audible-Abo erhältlich. Die Parts der Jungs lesen unter anderem die „Fragezeichen“-Sprecher. (Lars Hansen)

Sängerkrieg der Heidehasen – 4 bis 8 Jahre

Jedes Jahr treten die Heidehasen in einen Wettstreit, wer denn nun der beste Sänger sei. Doch dieses Mal winkt ein besonderer Preis, denn König Lamprecht der Siebente verspricht dem besten Sänger seine Tochter, die Prinzessin, zur Ehefrau. Die meisten Chancen scheint der junge Hase Lodengrün zu haben. Doch Direktor Wackelohr und der Minister für Hasengesang versuchen, dessen Sieg mit allen Mitteln zu verhindern. Sie verstellen beispielsweise Lodengrüns Sonnenuhr, damit dieser zu spät zum Wettbewerb kommt und ausgeschlossen wird. Aber Otto Lampe erlauscht die Intrige und steckt Lodengrün das Komplott gegen ihn.

Lodengrün erreicht die Bühne rechtzeitig und siegt. Wackelohr und der Minister sind enttarnt und fliehen. James Krüss schrieb das Hörspiel für Kinder nach Richard Wagners Oper „Tannhäuser“, in der der Sängerkrieg auf der Wartburg thematisiert wird. Auch Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ hat er im „Sängerkrieg der Heidehasen“ verarbeitet. Zudem ist Lodengrün niemand anderes als Lohengrin.

Das Hörspiel ab vier Jahre dauert 52 Minuten. Für 6,95 Euro bei Audible. (Heide Linde-Lembke)

