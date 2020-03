Berlin/Hamburg. „Ruhe! Nicht eintreten. Aufnahme“, warnt ein altertümliches Schild vor einem Raum in den Emil Berliner Studios in Berlin-Kreuzberg. Im Raum sitzt die Hamburger Sängerin Anna Depenbusch regungslos und in sich gekehrt am Flügel. „Wir sind fertig, Anna. Wann immer du willst“, sagt Studio-Tonmeister Philip Krause, in einem Nebenraum, Monitor und Regler überschauend. Ein kurzes Nicken von Depenbusch: „Und Aufnahme“. Ein rotes Licht springt an. Depenbusch greift in die Tasten und singt: „In Echtzeit alles geben, in Echtzeit Träume leben, in Echtzeit Fehler machen, in Echtzeit drüberlachen“.

Anna Depenbuschs alte Schule erlaubt keine Fehler

„Echtzeit“ ist nicht nur das Titellied ihres neuen Albums, sondern beschreibt auch das Konzept der Aufnahme. „Direct-to-disc-recording“ oder Direktschnitt nennt sich das äußerst selten angewandte Verfahren, für das sich Depenbusch entschieden hat.

Anna Depenbusch sitzt an der Direktschnitt-Maschine.

Foto: Sarah Eckerlein

Die Aufnahme wird direkt von den Mikrofonen zu einer Schneidemaschine übertragen, die die Schallschwingungen in eine runde Lackfolie einritzt – der Rohling für die Weiterverarbeitung zur Vinyl-Schallplatte, zur CD, zum Streaming-Link.

Bis zur Eta­blierung des Tonbands in den 50er-Jahren war das die gängige Aufnahmetechnik, heute ist diese Methode längst obsolet und wird abgesehen von den Emil Berliner Studios nur noch von Capsule Records in Los Angeles und in den legendären Londoner Abbey Road Studios angeboten. Auch, weil es die maximale Herausforderung für Musikerinnen und Musiker ist.

Die aufgenommenen Lieder lassen sich nicht mehr ändern

Denn anders als bei herkömmlichen Verfahren landet beim Käufer des Albums nur das, was Depenbusch spielt und singt. Nach der Aufnahme sind keine Postproduktion, kein Glattbügeln, keine zusätzlichen Instrumente, Effekte, kein Musiker-Luxus des modernen Pop-Zeitalters mehr möglich. Wenn sich Anna Depenbusch verspielt (und sie tut es), landet es entweder für immer auf der Folie, oder sie muss 25 Euro in einen neuen Rohling investieren und noch mal ganz von vorn beginnen.

Elf Lieder auf zwei Folien braucht sie für das Projekt „Echtzeit“, zweimal 20 Minuten lang singt und spielt sie fünf, sechs Lieder direkt hintereinander weg, mit nur einer drei Sekunden langen Pause zum Durchatmen und Sortieren der Noten- und Textblätter zwischen den Stücken. 20 Journalisten und Bekannte sind als Augenzeugen live dabei, mucksmäuschenstill.

Sängerin komponiert Flügel auf 100 Jahre altem Flügel

Für die Anwesenden darf Depenbusch aber anders als bei ihren Konzerten keinen Blick, kein Augenzwinkern übrig haben. Ungewohnt für eine Künstlerin, die sich schon beim Komponieren ihrer Lieder auf ihrem 100 Jahre alten Flügel „Frau Rachals“ deren Wirkung auf das Publikum vorstellt und gern kommuniziert. „Das hatte ich vorher überhaupt nicht bedacht. Am Vortag beim Soundcheck habe ich erst mitbekommen, dass ich nahezu übergangslos in einem Zug durchspielen muss“, sagt Anna Depenbusch ein paar Tage nach den Berliner Aufnahme-Sessions beim Gespräch im Hamburger Abaton Bistro. „Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte allerdings gedacht, dass man mehr vom Raum hört, Stuhlgeruckel und Papiergeraschel.“ Groß ist ihr Respekt vor der Reaktion der Fans: „Da bin ich wirklich gespannt. Vielleicht funktioniert es nicht.“ Ihre Zweifel sind nicht ganz unbegründet.

Zwar bewegt sie sich wie auf den Vorgängeralben „Die Mathematik der Anna Depenbusch“ (2011), „Sommer aus Papier“ (2012) und „Das Alphabet der Anna Depenbusch“ (2017) auf gewohntem Jazz- und Chanson-Pop-Terrain mit optimistisch-romantischen Herz-, Schmerz- und Alltagsgeschichten. Trotzdem stellt „Echtzeit“ allgemeine Hörgewohnheiten auf die Probe. Die ebenfalls im Direktschnitt aufgenommene EP „Echtzeit Session – Live im Meistersaal“ gab im Dezember 2019 bereits einen Vorgeschmack in puncto Sound. Die nahm Depenbusch allerdings im Meistersaal der Emil Berliner Studios auf, einem klassischen, holzgeschmückten Prachtsaal mit grandios hallendem Raumklang. „Aber da habe ich mich verloren gefühlt“, und so ging es in einen kleineren Raum.

Depenbusch mag es nicht künstlich und aufgeblasen

Im Vergleich mit der Meistersaal-Session klingt das neue Album geradezu beengt, trocken, stumpf. Wie eine Demoaufnahme, bei der man als Hörer direkt neben ihr zu sitzen scheint. In jedem Fall erst mal sehr ungewohnt. „Jede Aufnahme klingt wie ein Demo, bevor sie durch die Produktion gelaufen ist. Jedes Foto ist ein Schnappschuss, bis wir Photoshop und Filter darüber klatschen“, sagt Depenbusch.

„Wir haben uns daran gewöhnt, dass das vermeintlich Unspek­takuläre keinen Zauber mehr hat. Alles wird künstlich aufgeblasen, sogar bei sogenannten Unplugged-Konzerten.“ Sie ist gelangweilt vom aktuellen Sound in der deutschen Popmusik: „Die Klang­ästhetik gefällt mir nicht. Es wäre doch schön, wenn es noch ein bisschen was anderes gäbe.“

"Echtzeit" – ein Album als analoge Pop-Vision

Die neun Lieder und zwei Klavier-Instrumentalstücke auf „Echtzeit“ sind in der Tat etwas anderes. Sie zeigen nicht nur Depenbuschs Können als Sängerin und Pianistin. „Echtzeit“ ist auch eine maximal analoge Pop-Vision, ein echter Anachronismus im maximal digitalen Streaming-Zeitalter. Dabei war Anna Depenbusch durchaus schon mal offensiv digital: Vor 17 Jahren hat sie unter dem Pseudonym Anastacia auf Englisch Electro-Pop beim Projekt Max Melvin von Andreas Bruhn (Sisters Of Mercy) gesungen. „Das war ich nicht“, lacht sie, „das war mein Avatar“.

Jetzt ist sie „Alte Schule“, wie sie im gleichnamigen Lied singt. Wobei sie damit nicht nur die Musik, sondern auch den Wert meint, den sie auf Anstand, Anteilnahme und Achtsamkeit legt. „So manche Worte würd ich niemals sagen, das Wort mit F oder mit B oder andern Buchstaben, da bin ich raus, die sprech ich nicht aus“, singt sie. Ungefiltert gibt es von ihr nur Musik.