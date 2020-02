Hamburg. Seit 1953 fördert der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI junge Künstlerinnen und Künstler mit dem Ars-viva-Preis. Arbeiten der drei aktuellen Preisträger sind derzeit im Kunstverein in Hamburg zu sehen. Karimah Ashadu, Thibaut Henz und Cemile Sahin bewegen sich an der Schnittstelle von Foto und Film. Daher ist es eine kluge Entscheidung, ihre Arbeiten im ersten Stock ineinander verschränkt zu präsentieren.

Gleich am Eingang sind Fotoarbeiten von Thibaut Henz zu finden. Der Belgier mit Studienabschluss in Weimar spürt seine Motive für Detailaufnahmen und Porträts in ganz unterschiedlichen Kontexten auf. In der Kombination finden sie zu einer eigenwilligen Erzählung. So schildern sie eine eher von Rohheit und Gewalt geprägte Gegenwart mit verstohlenen Einblicken in urbane Ecken, darunter Anspielungen auf das Nachtleben inklusive im Kneipendunst geschwollenen Gesichtern. Neben der Lust an Genuss und Exzess ist in ihnen auch eine zarte Verlorenheit und Sehnsucht spürbar.

Die Künstlerin Cemile Sahin wiederum wurde in Wiesbaden geboren und hat in London und Berlin studiert. Sie hat für ihre Rauminstallation „Car, Road, Mountain“ (2020) zwischen zwei Flugzeugrutschen in einer großen Videoarbeit Drohnenbilder aus dem türkischen Fernsehen montiert. Zumeist zeigen sie Berglandschaften, etwa den zum Touristen-Hotspot entwickelten Berg Ardahan, auf dem sich ein Schatten Atatürks abbilden soll. Andere Bergszenarien erzählen aber auch von flüchtenden Terroristen und Kampfhandlungen. Das sei Alltag in der türkischen Fernsehwelt, so Sahin. Ihre Arbeit thematisiert unter anderem, wie sich mittels gezielter Medienmanipulation die Realität mit Elementen des Nationalen aufladen lässt.

Auch der Handel mit Elektronikgütern ist ein Thema

Die Dritte im Bunde, Karimah Ashadu, lebt nach Studienjahren in London in Hamburg. Hier hat sie ihren ersten europäischen Film, „Brown Goods“ (2020), gedreht. An der Billstraße traf sie auf einen schwunghaften Handel mit gebrauchten Automobil- und Elektronikgütern zwischen Hamburg und Westafrika. Am Beispiel des nigerianischen Mi­granten Emeka, der in Europa sein Leben mithilfe dieser sehr eigenen Handelsbeziehung in seine alte Heimat meistert, gibt Ashadu Einblicke in eine Lebenswelt, die im Verborgenen von transkontinentaler Wertschätzung erzählt.

Die Filmarbeit ergänzen Skulpturen, für die Ashadu etwa Mercedes-Fensterscheiben wie Flügel an einer Wand anbringt und auf diese Weise das Materielle überhöht. Auch in zwei älteren, im nigerianischen Lagos entstandenen Filmen offenbart Ashadu eine beachtliche Qualität, die sich zwischen Minimalismus und Dokumentation bewegt und dank bewusster Langsamkeit beinahe etwas Meditatives hat.

Drei ganz unterschiedliche Positionen, die die Entdeckung lohnen.

„Ars viva 2020“, bis 17.5. im Kunstverein (U Steinstraße), Klosterwall 23, geöffnet Di–So 12 bis 18 Uhr, öffentliche Führungen jeden Do 17 Uhr; Eintritt: 5,-/3,-; weitere Infos im Internet unter www.kunstverein.de