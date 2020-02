Hamburg. Alles hat so begonnen, wie es sich die Fans ersehnt und vielleicht sogar erträumt hatten. Erst spielte die Vorband „Twisted Wheel“ ihre Songs souverän herunter, um 21 Uhr betrat dann der Star des Abends die Bühne: Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher. 6000 Fans waren in die Sporthalle Hamburg gepilgert, um den Brit-Popper live und in Farbe zu erleben – leider sollte ihre Freude nicht allzu lange währen.

Den ersten Song „Rock'n'Roll-Star“, eine alte Oasis-Nummer, sangen die Fans selig mit. Gleich danach kredenzte Gallagher seinen Fans mit „Halo“ ein Stück aus seinem aktuellen Album Why Me? Why Not. Kurz nachdem die ersten Töne des fünften Songs erklangen, war dann aber plötzlich Ende und um exakt 21.23 Uhr stapfte Gallagher wortlos von der Bühne.

Liam Gallagher hatte seine Stimme verloren

Etwa drei Minuten später kehrte er aber zurück und raunte ins Mikrofon: „Es tut mir verdammt leid“. Der Sänger hatte seine Stimme verloren. Und ohne Stimme kein Konzert, da hätte wohl nicht mal die gute alte „Wonderwall“ geholfen. Einen guten Ratschlag gab er seinen Fans aber noch mit auf den Weg: „Holt euch euer Geld wieder“. Auf Abendblatt-Nachfrage sagte ein Sprecher der Konzertdirektion Karsten Jahnke, Veranstalter des Konzerts: „Das muss noch geklärt werden.“