Berlin/Hamburg. Bei den 70. Internationalen Filmfestspielen in Berlin werden auch sechs Filme gezeigt, die in Hamburg oder Schleswig-Holstein entstanden sind oder von Filmemachern aus dem Norden produziert wurden. Der in der Hansestadt lebende Regisseur Mohammad Rasoulof kann sich mit "Es gibt kein Böses" sogar Hoffnung auf einen Goldenen Bären machen, wie die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) am Mittwoch mitteilte. Denn der Film läuft im Wettbewerb der 70. Berlinale.

Zu den sechs Weltpremieren von FFHSH-geförderten Filmen auf der Berlinale gehören auch der Politthriller "Curveball" von Johannes Nabers, der First-Steps-Gewinner "Futur Drei" von Faraz Shariat, der Film "Schlaf" von Hamburg-Media-School-Absolvent Michael Venus, der Dokumentarfilm "Garagenvolk" von Natalija Yefimkina sowie das Drama "Im Feuer" von Daphne Charizanis.

Mohammad Rasoulof sitzt im Iran im Gefängnis

"Wir hoffen, dass Mohammad Rasoulof rechtzeitig aus dem Iran ausreisen darf, um an seiner eigenen Weltpremiere in Berlin teilnehmen zu können", sagte FFHSH-Geschäftsführer Helge Albers dazu. Rasoulof war im Sommer im Iran zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Hintergrund soll dem Filmfest Hamburg zufolge die kritische Darstellung des Irans in seinen Filmen gewesen sein.

Mit dem Film Rasoulofs ist der Standort Hamburg Albers zufolge nun das dritte Jahr in Folge im Berlinale-Wettbewerb vertreten. "Das sind gute Nachrichten für den Film-Norden", so der FFHSH-Chef. 2019 hatte Regisseurin Nora Fingscheidt mit ihrem Debüt-Drama "Systemsprenger" den silbernen Bären gewonnen. 2018 war der FFHSH-geförderte Film "3 Tage in Quiberon" von Emily Atef im Wettbewerb, ging aber leer aus.