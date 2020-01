Hamburg. Ein weltberühmter Tenor mit lateinamerikanischen Lebenslauf-Anteilen auf der Bühne, ein Programm, das mit Verdi-Arien beginnt und mit einem schmissig geschmetterten „Granada“ noch nicht vorbei ist. Dazu Handküsschen, Blumenwerfen, Schäkern, die volle Packung. Man könnte fast glauben, dass der Ex-Tenorissimo Plácido Domingo nach seinem Auftritt im November flott einen zweiten Elbphilharmonie-Termin nachgelegt hätte. Aber am Montag war es der um einige Jahrzehnte jüngere Peruaner Juan Diego Flórez, dem die Publikumsherzen im Großen Saal in großen Mengen zuflogen.

Auch Flórez hat einen (weniger grundsätzlicheren) Stimmfach-Schubladenwechsel als der Spät-Bariton Domingo hinter sich, hat sich als Ex-Tenore di grazia von den Belcanto-Rossinis und den Donizettis verabschiedet. Nun sind die anders fordernden Verdi-Tenöre dran. Der geschmeidig leichtgängigen, nobel geführten Stimme hört man diese Prägung an, der Reifeprozess ins Heldenhaftere läuft noch. Doch was in fein handverlesenen Arien, beginnend mit etwas Duca aus „Rigoletto“, danach „Attila“, „I Lombardi“ und „La Traviata“, an dramatischer Schwere und gehärteter Prägnanz fehlte, machte Flórez’ Freude am tollen Spitzen-Ton und effektsicherer Dynamik wieder wett.

Flórez hat aus Standpunkt-Maheurs anderer Sänger gelernt

Aus den Standpunkt-Malheurs anderer Sänger-Stars hatte Flórez für seinen Auftritt gelernt; er hatte eine klangstrategisch kluge, mittige, erhöhte Position neben den Holzbläsern eingenommen. Der in diesem Raum so gefürchtete Kaufmann-Effekt blieb also aus, und das sogar, obwohl die elbphilharmonische Vokalpirouette – langsames Drehen und alle Richtungen beschallen – fehlte. Dass früher bis mittlerer Verdi längst nicht so massig orchestriert ist wie Mahlers „Lied von der Erde“ und dass die Symphoniker Hamburg die Herausforderungen des Saals kennen, trug zum Gelingen bei. Dirigent Michael Balke hielt den Ball flach, in den tenorfreien Ouvertüren und Intermezzi allerdings hätte es schon mehr Eigeninitiative sein dürfen.

Nach der Pause hatte es ein Ende mit Verdi, die Wunschkonzert-Abteilung wurde eröffnet, nichts als gefühlte Zugaben, eine herziger als die andere: Operettiges von Léhar, eine Portion Massenet aus dem „Werther“, die Blumenarie aus „Carmen“ und, lieblich mit klitzekleinen Schluchzern garniert, Rodolfos Klagegesang über das eiskalte Händchen aus der „Bohème“. Hach. Aber selbst das war noch nicht alles: Der peruanische Fanblock im Parkett schwenkte die Landesfahne, das Publikum sang „Happy Birthday“ für Flórez zum 47. Und als der die Gitarre für Klassiker wie „Cucurrucucu paloma“ herausholte, fehlte nur noch die Lokalrunde Pisco Sour zum Glück.