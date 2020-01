Hamburg. Christoph von Dohnányi, Dirigent und Intendant, wird in Hamburg mit der Brahms-Medaille ausgezeichnet. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird dem 90-Jährigen die Auszeichnung am 13. Januar im Rathaus überreichen. Das gab die Senatskanzlei am Donnerstag bekannt.

Mit der 1928 gestifteten Medaille ehrt die Stadt Hamburg Menschen, die hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Musik vollbracht haben. Christoph von Dohnányi war von 1977 bis 1984 Intendant und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper und Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg.

Von 2004 bis 2010 war er Chefdirigent des NDR Sinfonieorchesters, das heutige NDR Elbphilharmonie Orchester. Er ist Sohn des NS-Widerstandskämpfers Hans von Dohnanyi, Vater des Schauspielers Justus von Dohnányi und Bruder des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Klaus von Dohnanyi (SPD).