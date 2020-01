Hamburg. Das Ernst Barlach Haus erstrahlt in neuem Glanz; just zum 150. Geburtstags seines Namensgebers wurde die moderne LED-Lichtanlage in das Museum im Jenischpark eingebaut. Nun kann nach Belieben gedimmt, pointiert und erleuchtet werden. Dass Barlachs Figuren aus Holz, aus Stein und aus Bronze in so idealem Licht erscheinen, ist schon etwas surreal. Bedenkt man, dass der berühmte Bildhauer quasi Zeit seines Lebens in seinem Güstrower Atelier unter ärgsten Bedingungen gearbeitet hat. „Haben wir Strom? Und allzu oft haben wir keinen, dann heißt es mit Kerzen, Diebslaternchen und Spritbrennern (wenn es mal wieder eine Flasche Brennsprit gibt) wirtschaften“, schreibt er etwa über das Nachkriegsjahr 1919, abgedruckt in Gunnar Deckers kürzlich erschienener Biografie „Der Schwebende“.

Im großen Jubiläumsjahr wird Ernst Barlach, 1870 in Wedel geboren und 1938 in Rostock gestorben, vielerorts geehrt und neu entdeckt. Und auch im Ernst Barlach Haus hat man sich zusammen mit einer Gruppe Hamburger Kunstgeschichtsstudenten daran gemacht, das künstlerische Werk aufzubrechen und weit aufzufächern. Im wahrsten Sinne des Wortes in ein neues Licht zu tauchen. Kaum ein anderer Künstler sei in ein so enges Korsett aus Religiosität und Mythologie gepresst worden wie Ernst Barlach, sagt Direktor Karsten Müller. Die Fragen „Wo steht Barlach heute, und was interessiert die jüngere Generation an ihm?“ mündeten in ein zweisemestriges Projekt.

Am spannendsten erschienen den Kuratorinnen und Kuratoren auf Zeit die acht Dramen, die Barlach geschrieben hat, die bekanntesten sind „Der tote Tag“ und „Die Sündflut“, die 1924 mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet wurde. In „Der blaue Boll“ heißt es programmatisch: „Werden, das ist die Losung!“ Dass es keine Gewissheiten gibt, nur Verknotungen oder Verästelungen und die Sehnsucht nach Veränderung sind zentrale Themen in Leben und Werk.

Auch die Besucher sollen zu Darstellern werden

Und so ist auch die Ausstellung mit „Werden, das ist die Losung“ betitelt. Sie ist nicht autobiografisch motiviert; vielmehr zeigt sie die Wechselbeziehung zwischen dramatischem und bildhauerischem Werk in szenischen Räumen. Im „Ensemble“ begegnet man Barlachs erster, aus einem Holzblock gehauenen Figur - eine Art Schutzfigur, ein Geschenk an Sohn Klaus, mit dem Ernst Barlach in einer engen Zweier-Konstellation lebte, und die womöglich der Ausgangspunkt zu vielen weiteren „Püppchen“ war.

Als Fortsetzung sind dort, wo sonst der „Fries der Lauschenden“ steht, Handpuppen aus einem Lübecker Theater aufgereiht. „Barlach hat seine Skulpturen selbst als Kunst-Puppen bezeichnet, als ideale Darsteller in seinen Theaterstücken“, erklärt Petra Lange-Berndt von der Universität Hamburg. Während die Besucher durch die Räume streifen, vorbei an Ikonen wie dem „Sternengucker“, dem „Berserker“ (1910) oder dem „Rächer“ (1914), sollen sie - mit kleinen Kärtchen ausgestattet – Textpassagen aus den Dramen laut vorlesen, etwa „Ach Vater – der Hungertod bellt durch die Welt“ oder „Mein Gott, was für ein Ungetüm! Ein Gespenst!“ und dem Ganzen etwas zusätzlich Szenisches geben.

Die kleine Schutzfigur blickt derweil in den Innenhof auf die Intervention „Lichtung“ von Marten Schech: Der Leipziger Gastkünstler hat abgestorbene Äste miteinander verknotet, pastellfarbig angemalt und so zu neuem Leben erweckt. Diese Verästelungen bilden einerseits einen Dialog mit dem umgebenden Jenischpark und andererseits mit dem Künstler Barlach, der aus 19 verschiedenen Hölzern über 80 Figuren schuf und zudem ein leidenschaftlicher Wanderer war (dem es im wohlhabenden Flottbek aber sicherlich viel zu bürgerlich zugegangen wäre).

Heutige Bezüge zu Flucht und Vertreibung entdeckt

Ein Raum ist der Schauspielerin und Muse Tilla Durieux gewidmet, mit der Barlach eng befreundet war. Sie war verheiratet mit dem Berliner Galeristen Paul Cassirer, der zum größten Förderer und Vermarkter seiner Kunst wurde. Mit Tilla Durieux verbindet ihn auch die Leidenschaft für mystische Wesen und Fabelgeschichten. Einigen davon begegnen wir im „Zauberwald“ auf farbintensiven Illustrationen. Überhaupt die Frauen: Nie kann der Künstler länger in einer Beziehung glücklich sein, oft verliebt er sich in die Frauen seiner Freunde, zuletzt in Marga Böhmer, die mit ihrem Mann Bernhard zu wichtigen Gehilfen bei den monumentalen Bronzen werden und an der er das „Hexenhafte“ verehrt. Der Hexe, mal als prekäre Figur, mal als starke Frau, ist ein ganzer Raum gewidmet mit der „Gefesselten Hexe“ von 1926 als Schlusspunkt.

Beim Thema „Krieg“ haben die Studenten heutige Bezüge zu Flucht und Vertreibung und zugleich den Künstler in seiner Widersprüchlichkeit entdeckt: Wollte Ernst Barlach im Ersten Weltkrieg noch für sein Land kämpfen und publizierte seine Grafiken in der „Kriegszeit“, mahnte er später vor Kriegstreiberei und bannte die Schrecken der Schlachtfelder in vielen seiner Zeichnungen und Skulpturen wie etwa dem Magdeburger Ehrenmal von 1929. Der berühmteste Friedensbote ist „Der schwebende Engel“ aus dem Jahr 1927; er hängt von der Decke des Doms von Güstrow.

Der junge und frische Blick auf Barlach ist ambitioniert, verlangt er doch eine nicht unbeachtliche Transferleistung an Wissen über den Künstler (die Biografie „Der Schwebende“ liefert dafür das passende Know-how). Und doch ist die Präsentation eines auch heute noch aktuellen Künstlers gelungen, der vielmehr als ein Bildhauer religiöser Themen war. Der mit seinen Texten die Welt verbessern wollte und doch immer wieder an ihr scheiterte, schon als junger Mann herzkrank war, aber nie müde wurde, zu arbeiten. Der sich für Buddhismus interessierte und sich nicht davor scheute, Gott als Bettler zu zeichnen. Der ein leidenschaftlicher (Liebes)Briefeschreiber war und dem Charly Hübner und Ingo Schulze auf einer Lesereise durch 2000 bei Suhrkamp erschienene Seiten folgen. Ach, es ist noch so viel zu entdecken im Jubiläumsjahr. Machen wir uns auf!

„Werden, das ist die Losung! Szenen zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach“ 5.1.-22.3. Ernst Barlach Haus (S Klein Flottbek), Baron-Voght-Straße 50a, Di-So 11.00-18.00, Eintritt 7,-/5,- (ermäßigt)