Hamburg. Jede Zeit hat ihren Soundtrack. Klar kann der je nach Geschmack sehr unterschiedlich ausfallen, aber einen großen gemeinsamen Nenner gibt es eben doch. Und im Zweifel ist das dann der Song, der jeden Tag zehnmal im Radio, der im Kino oder auf dem Schützenfest lief.

Die 90er-Jahre, vor allem ihre erste Hälfte, das waren die Roxette-Jahre. Kurioserweise fingen diese 90er-Jahre im Nachhinein betrachtet schon 1989 an, als „The Look“ herauskam, der erste Nummer-eins-Hit der Band. Sie bestand aus dem Gitarristen Per Gessle und der Sängerin Marie Fredriksson, und für junge Menschen war das verhältnismäßig toughe­ Riff, das den Song einläutet, ein prima Rock-’n’-Roll-Moment des Aufbegehrens, im Zweifel gegen Du-bist-um-sieben-zum-Abendessen-zu-Hause-Dekrete. Das „Na-na-na-na-naaa“ im Re­frain mochten aber alle, also auch die Eltern. Seine simple Eingängigkeit ist die Essenz der Popmusik.

In Deutschland war Roxette besonders erfolgreich

Dabei war jene Einfachheit bei Roxette nie mit billigen kompositorischen Manövern zu verwechseln. Dass man um die Wendejahre und auch noch ein wenig danach an Roxette nicht vorbeikam, lag an der Kunst, die Ästhetik des Augenblicks exakt zu treffen und dieser ihren populärsten Ausdruck zu verleihen. Hip-Hop wurde damals richtig groß, es gab Eurodance, es gab Grunge, es gab Britpop, aber mindestens heimlich hörten viele auch Roxette.

Per Gessle schrieb die meisten Roxette-Songs, aber es war Marie Fredriksson, die die eigentliche Stimme von Roxette war. Und mehr noch als ihr musikalischer Partner das Gesicht: Die blonde Kurzhaarfrisur markierte ihr Image als energetische und kraftvolle Frontfrau eines der erfolgreichsten Duos der Popgeschichte. Auf 80 Millionen verkaufte Alben wird es in kommerzieller Hinsicht taxiert. Beliebt waren sie auf beiden Seiten des Atlantiks und mit am erfolgreichsten dabei in Deutschland. Lieder wie „Joyride“, „Dangerous“, „Listen to Your Heart“ und „Sleeping in My Car“ modellierten den Poprockentwurf der 90er-Jahre.

Musik als Ausdrucksmittel

Fredriksson wurde 1958 in eine Arbeiterfamilie geboren, als jüngstes von fünf Kindern. Früh auf sich allein gestellt, entdeckte sie die Musik als Ausdrucksmittel. Ebenso wie Per Gessle war sie in ihrer Heimat Schweden bereits vor Roxette eine anerkannte Musikerin. 1986 taten sich Gessle und Fredriksson als Roxette zusammen – und wechselten gleichzeitig vom Schwedischen ins Englische. Auch wenn ihr erstes Album noch kein internationaler Erfolg wurde, war der Grundstein für die Weltkarriere gelegt. Vier Nummer-eins-Hits in den USA waren weder vorher noch nachher vielen europäischen Künstlern vergönnt. Nach ABBA, dem größten aller Schwedenpop-Exporte, war Roxette der gigantischste Hit ihrer skandinavischen Heimat.

Roxette-Hits

1. „The Look“

2. „Listen To Your Heart“

3. „Fading Like A Flower“

4. „Sleeping In My Car“

5. „It Must Have Been Love“

6. „Spending My Time“

7. „Queen Of Rain“

8. „Joyride“

9. „Dangerous“

10. „Church Of Your Heart“

„It Must Have Been Love“, der Song aus „Pretty Woman“, war wahrscheinlich der Karrieregipfel: Die Liebeskomödie mit Julia Roberts und Richard Gere erscheint 30 Jahre später als tatsächlich perfekte Bebilderung des typischen Roxette-Midtemposongs. Jede Zeit hat auch ihre Filme.

Ihre letzten Konzerte absolvierte sie sitzend

Ab Mitte der 90er-Jahre nahm der Erfolg Roxettes ab, ohne dass die Songs und Videos aus dem Radio und dem Musikfernsehen verschwunden wären. Es war vielmehr so, dass sie ihre ganz große Zeit gehabt hatten: Sie hält bei keinem Popkünstler ewig. Als 2002 bei Fredriksson ein Gehirntumor diagnostiziert wurde, bedeutete dies das vorläufige Ende der Band. In ihrer 2016 erschienenen Autobiografie berichtet Fredriksson schonungslos über die harte Zeit, in der sie die medizinischen Behandlungen über sich ergehen lassen musste. Sie konnte eine Zeit lang kaum sprechen, versank in Depressionen.

2009 dann das Comeback, es folgen noch drei Roxette-Alben. Als würdevoll gealterte Klassiker tourten Fredriksson und Gessle noch einmal durch die Welt. Die letzten Konzerte konnte die von Nachwirkungen ihrer Krankheit geplagte Sängerin nur noch sitzend absolvieren. Am Montag ist Marie Fredriksson, der Superstar der 90er-Jahre, nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von nur 61 Jahren gestorben.

„Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt“, schrieb Per Gessle auf Twitter.