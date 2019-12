Los Angeles. Das Beziehungsdrama "Marriage Story" ist mit sechs Nominierungen der Favorit im Rennen um die Golden Globes. Das Mafiaepos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" haben jeweils fünf Gewinnchancen.

Der düstere Thriller "Joker" mit Joaquin Phoenix als psychisch kranker Batman-Gegenspieler kommt auf vier Nennungen. Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag bekanntgegeben.

Zu den Schauspielern, die auf einen Globe hoffen können, zählen unter anderem Renée Zellweger ("Judy"), Scarlett Johansson und Adam Driver aus "Marriage Story" und Daniel Craig ("Knives Out").

Die deutschen Hoffnungen wurden enttäuscht. So schaffte es der Film "Systemsprenger" von Regisseurin Nora Fingscheidt nicht unter die Nominierten in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film". Dort sind unter anderem "Parasite" (Südkorea), "Les Misérables" (Frankreich) und "Leid und Herrlichkeit" (Spanien) im Rennen. Bei den letzten Globes war das Künstlerporträt "Werk ohne Autor" von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck nominiert worden, unterlag aber bei der Preisverleihung im Januar dem mexikanischen Film "Roma".

Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 5. Januar 2020 in Beverly Hills verliehen werden. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp 100 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten.