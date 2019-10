Ausstellung in Stuttgart

Ausstellung in Stuttgart Zerstörter Glanz: Kunst und Kult der Azteken

Eine Götterfigur in der Azteken-Ausstellung.

Die Straßen übersät mit Leichen, eine jahrhundertealte Kultur zerstört: Vor 500 Jahren landete der spanische Eroberer Cortés im Land der Azteken und löschte das Volk in nur zwei Jahren so gut wie aus. Nun widmet sich eine Ausstellung in Stuttgart dem Imperium.