Tim Bendzko auf Kurz-Tour im Auto – so sind Sie dabei!

Gewinnen Sie eine exklusive Autofahrt mit dem Mann, der nur noch kurz die Welt retten musste. Tim Bendzko am Dienstag in Hamburg.

Tim Bendzko: Sein neues Album heißt "Filter". Tim Bendzko spielt Ende 2019 Wohnzimmerkonzerte und geht auch 2020 auf Tournee, er wird unter anderem in Hamburg am 19. Mai (Barclaycard Arena) ein Konzert spielen.

Hamburg. Einmal mit einem Star im Auto fahren? Der Traum von der "Carpool Karaoke" kann in Deutschland mit einer musikalischen Tour an der Seite von Tim Bendzko Realität werden. Leser von abendblatt.de können mit etwas Glück eine exklusive "Fahrstunde" mit dem deutschen Sänger gewinnen. Tim Bendzko lädt zweimal drei Leserinnen und Leser ein, mit ihm am kommenden Dienstag in Hamburg zu fahren und sein neues Album "FILTER" schon einmal anzuhören, das am 18. Oktober erscheint. Auch das ein exklusives Erlebnis zwei Wochen vor dem Release.

Hier klicken und alle Details erfahren.

Tim Bendzkos neues Album heißt "Filter".

Foto: Guerilla Entertainment

Tim Bendzko spielt außerdem gegen Ende des Jahres Wohnzimmerkonzerte. Dazu gibt es hier Infos. Im Jahr 2020 wird er auf eine große Tournee gehen, die ihn unter anderem wieder nach Hamburg führt: am 19. Mai in der Barclaycard Arena.

Er gilt als einer der besten Singer/Songwriter Deutschlands. Tim Bendzko (34) hat sich mit "Nur noch kurz die Welt retten" quasi unsterblich gemacht und das Lebensgefühl einer Generation ausgedrückt. Das Album "Wenn Worte meine Sprache wären" heimste zahllose Trophäen ein. Er gewann außerdem einen Echo und die Goldene Kamera.

Tim Bendzko bei Instagram