Thees Uhlmann, hier live auf dem „A Summer's Tale Festival“ 2016 in der Lüneburger Heide. Beim Reeperbahn Festival spielt er als Überraschungsgast am Donnerstag im Bahnhof Pauli am Spielbudenplatz.

Musik Reeperbahn Festival gibt ab heute in Hamburg den Ton an

Hamburg. Wenn das Reeperbahn Festival 2019 an diesem Mittwoch um 14.10 Uhr mit den ersten Tönen von Sängerin Emma Steinbakken am N-Joy Reeperbus auf dem Spielbudenplatz beginnt, tritt Europas größte Showcase-Veranstaltung nicht nur mit 600 Konzerten, Kunst, Kultur, Film und Literatur an 90 Orten an, sondern auch mit breiter Brust: „So wie wir für den Film die Berlinale in Berlin haben und für die Literatur die Frankfurter Buchmesse haben, so ist das Reeperbahn Festival mittlerweile eindeutig die Veranstaltung für populäre Musik, die wir in Deutschland haben. Ich weiß nicht, ob es in Europa noch ein Festival gibt, das da mithalten kann“, übertrieb Kultursenator Dr. Carsten Brosda (SPD) bewusst am Dienstag bei der Landespressekonferenz. Aber bei 45.000 erwarteten Musikfans und 6000 internationalen Fachbesuchern aus der Musik- und Medienbranche kann man sich auch mal aus dem Fenster lehnen.