Luke Mockridge überrascht über Fernsehgarten-Eklat - Das sagt er

München. Mit seinem Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“ hatte Comedian Luke Mockridge Mitte August für großen Wirbel gesorgt. Mit umstrittenen Witzen über ältere Menschen verärgerte er nicht nur das Publikum, sondern auch Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel. Nun äußerte sich Mockridge erstmals zu dem Eklat.

„Egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam – das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer“, sagte er in einem Interview, das Sat.1. Er habe sich daraufhin gefragt: „Haben wir denn keine größeren Probleme?“

Luke Mockridge im ZDF-„Fernsehgarten“ – Das war passiert:

Im August hat Luke Mockridge im ZDF-„Fernsehgarten“ für einen Eklat gesorgt

Der Comedian trat mit peinlichen Witzen über unter anderem ältere Menschen auf

Moderatorin Andrea Kiewel brach den Auftritt ab

„Kiwi“ reagierte empört, auch die „Fernsehgarten“-Fans waren sauer

Schnell wurde spekuliert, dass Mockridge den Auftritt für seine eigene Show nutzen wollte

Er war mit einem eigenen Social-Media-Team vor Ort

Andrea Kiewel kritisierte Luke Mockridges Verhalten

Der Auftritt hatte ihm große Aufmerksamkeit beschert, für die er sich in dem Interview noch „bei den Kollegen vom ZDF und den berichtenden Medien bedanken“ wollte. Dass er mit seinem Verhalten nicht nur Buhrufe aus dem Publikum provoziert hatte, sondern auch die Moderatorin verärgerte, die ihm daraufhin sogar unkollegiales, mieses Verhalten vorwarf, schien ihn nicht zu stören.

Nach dem Auftritt und der entsprechenden Berichterstattung hatten Fans verärgert reagiert. Sie waren sauer auf das ZDF , weil Gerüchte kursierten, der Sender habe von den Plänen des Comedians gewusst und Moderatorin „Kiwi“ nichts davon erzählt – und sie damit ins offene Messer laufen lassen.

Mockridge sieht den Wirbel um seinen Auftritt offenbar auch dem Sommerloch geschuldet. „Vielleicht war ein Achsel-furzender, Affen imitierender, Bananen-telefonierender Luke Mockridge im Fernsehen genau die Abwechslung, die wir diesen Sommer noch gebraucht haben“, sagte er in dem Sat.1-Interview.

Komiker Luke Mockridge freut sich über die „kostenlose Werbung“

Nun freue er sich darauf, den „Ball in unserer Show medial zurückspielen“ und „das zweite und dritte Drittel dieses Gesamtkunstwerks auflösen“ zu können, damit „die Nummer dann endlich mal einen Kontext bekommt“. Spätestens mit dieser Aussage ist klar, dass alles Teil seiner eigenen Show war.

Seine neue Sendung „Luke! Die Greatnightshow“ wird am Freitag (13.9.) zum ersten Mal in Sat.1 ausgestrahlt. Die Show löst seine vorherige Sendung „Luke! Die Woche und ich“ ab und ist künftig bereits zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen.

Die kostenlose Werbung durch das ZDF und andere Medien kam ihm da sehr gelegen. „Auch wenn das gar nicht unser Ziel war: PR-technisch ist es perfekt für uns gelaufen. Mehr Aufmerksamkeit für meine Person und für unsere Sendung kann man gar nicht bekommen“, sagte er weiter.

