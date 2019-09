„Bachelorette“-Bilanz: Wenige Highlights, ganz viel Elend

Die Männer flüchteten vor Gerda, die Verbliebenen waren farblos. Bis auf Oggy. Die „Bachelorette“ 2019 – was vorm Finale wichtig ist.

Berlin. Finalabend bei der „Bachelorette“ Gerda Lewis: Sie muss sich entscheiden. Je nachdem, ob Tim Stammberger bleibt oder nicht entweder zwischen ihm und Keno Rüst – oder eben nur, ob sie Keno will oder nicht. Eine Premiere bei der RTL-Kuppelshow wäre es in jedem Fall, sollte die „Junggesellin“ am Ende keine Wahl zwischen zwei Männern haben – weil ihr einer bei der finalen Entscheidung weggelaufen ist.