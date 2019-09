Vor dem Theaterbesuch bitte nichts Süßes essen

Hamburg. Der Schauspieler Moritz Frischkorn reicht dem Besucher ein Blatt. Klein, grün, aromatisch duftend. Soll man knabbern? Schmeckt süß: Zucker. „Ich will so stark sein wie der Zucker“, wünscht sich Frischkorn, „so süß und so verführerisch“. Und Sibylle Peters darauf spöttisch: „Das kann ich mir vorstellen!“

Das von Peters inszenierte Stück „Auf Zucker“ eröffnet die Spielzeit im Fundus Theater. Und steht exemplarisch für die Ästhetik, mit der das vor 39 Jahren als Kindertheater gegründete Haus die kommenden Monate bespielen wird: Theater, das Kinder ebenso wie Jugendliche und Erwachsene nicht nur unterhalten, sondern auch einbeziehen will.

Theater, das in den Zahnschmelz geht

„Auf Zucker“ ist nicht von ungefähr ein Warnhinweis vorangestellt, dass vor dem Besuch der Vorstellung tunlichst nichts Süßes gegessen werden solle, weil dem Publikum während des Stücks eine ganze Menge Zucker verabreicht werde. Theater, das unter die Haut geht: in den Magen und in den Zahnschmelz. „Zucker ist ein Thema, über das sich Kinder und Erwachsene oft streiten“, erklärt Regisseurin Peters. Und das ist natürlich ein Thema fürs Theater. Zumindest wenn man Theater will, das einen nicht kaltlässt.

Kindertheater im engeren Sinn ist das, was hier unter der Federführung von Geschäftsführerin Gundula Hölty entsteht, längst nicht mehr. Man könnte sogar fragen, ob es überhaupt noch Theater ist und nicht eher Forschung: ein künstlerisches Labor, in dem gesellschaftlich relevante Fragen auf theatrale Weise untersucht werden.

Familienprogramm neu denken

Jahrelang etwa suchten die Theatermacherinnen und das junge Publikum gemeinsam nach Geistern in Schulen; aus dem Langzeitprojekt „Die Spukversicherung“ ist ein „Handbuch zur Geistersuche“ entstanden, das kommende Saison präsentiert wird. Das Performance-Spiel „Playing up“, das mittlerweile weltweit auf Festivals zu sehen ist, spielt das Fundus Theater am 9. November vor und in der Zentralbibliothek. Und vor der Bürgerschaftswahl im Februar entwickelt Hannah Kowalski gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ein „Kinderwahlbüro“.

Bespielt werden das Gängeviertel, Kampnagel, das Theater Zeppelin, das Klabauter Theater und das Theater in der Marzipanfabrik – das eigene Haus an der Landwehr wird unter der Woche nur eingeschränkt nutzbar sein, weil in direkter Nachbarschaft eine laute Baustelle errichtet wird. Am Wochenende aber ist Theater möglich – „Weil Wochenende“ heißt die Reihe, und geplant ist, das Familienprogramm neu zu denken, da sich das Verständnis dessen, was Familie ist, grundlegend geändert habe.

„Auf Zucker“ 8., 14., 15.9., jeweils 16 Uhr, 20.9., 18 Uhr, 21./22.9., jeweils 16 Uhr, Fundus Theater, Hasselbrookstraße 25, Tickets unter T. 250 72 70; www.fundus-theater.de