Lübeck. Kurz vor dem Abschlusskonzert hat das Schleswig-Holstein Musik Festival eine vorläufige Zuschauerbilanz gezogen. Wie die Festivalleitung am Freitag mitteilte, wurden rund 193.000 der 212.000 verfügbaren Konzertkarten verkauft. 165 der insgesamt 223 Konzerte waren ausverkauft. Das entspreche wie im Vorjahr einer Auslastung von 91 Prozent, erklärte die Festivalleitung. Im Mittelpunkt des Festivals standen in diesem Jahr die niederländische Geigerin Janine Jansen und der Komponist Johann Sebastian Bach (1685-1750).

"Mein Dank gilt dem Publikum, das originellen Konzertformaten, prominent besetzten Festivalereignissen und auch herausfordernden Programmen mit Aufgeschlossenheit und Begeisterung begegnet ist", sagte Festivalintendant Christian Kuhnt.

So war Bachs Musik unter anderem auch in Interpretationen des Percussionisten Simone Rubino, des Renegades Steel Orchestra aus Trinidad und Tobago und der Breakdance-Truppe Flying Steps zu erleben. In der Reihe "Luustern" (plattdeutsch für "Lauschen") präsentierten unter anderem Jamie Cullum, Joy Denalane und das David Orlowksy Trio Klänge aus den Bereichen Jazz, Pop, Soul und Klezmer.

Das Festival geht am Sonntag mit dem Filmkonzert "Disney in concert - Fantasia" in der Kieler Sparkassen-Arena zu Ende.