Neues Bon-Iver-Album drei Wochen zu früh veröffentlicht

Hamburg. Justin Vernon, Kopf und Herz der amerikanischen Indie-Folk-Band Bon Iver, ist ein ewig suchender, tastender Künstler. Ein akribischer Songwriter und Multiinstrumentalist, der sich nur durch den stetigen Prozess der Selbstfindung und Neuentdeckung treu bleibt. Mit der überraschenden Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums „i,i“, das eigentlich für den 30.8. angekündigt war, beschert uns Bon Iver nun ihr bisher ehrlichstes und reifstes Werk.

Selten war Vernons Falsettstimme so präsent und direkt. Nach dem experimentellen, teils kryptischen, Folktronica­-Album „22, A Million“ von 2016, auf dem sich der von Depressionen gezeichnete Amerikaner förmlich hinter seiner digital verfremdeten Stimme versteckte, tritt Vernon nun mit neuem Selbstbewusstsein auf. Entblößt und klar steht seine Stimme im Mittelpunkt der Kompositionen. Ohne Verzerrung, ohne Echo.

Mit "i, i" schließt sich der Jahreskreislauf

„i,i“ ist eine Collage vertrauter Bon-Iver-Elemente: melancholische Lyrik, vielschichtige Songstrukturen und episch anschwellende Instrumentation. Die Stücke „Marion“ und „Holyfields,“ erinnern mit ihrem reduzierten Sound an das akustische Album „For Emma, Forever Ago“. „Sh’Diah“ mündet in ein wunderbar sphärisches Saxofonsolo und bei den Snare­-Samples von „Naeem“ muss man unweigerlich an „Perth“ vom 2011er-Album „Bon Iver“ denken.

Justin Vernon ist ein Musiker, der die Symbolik liebt: Auf das winterliche Debüt­album „For Emma, Forever Ago“, das Vernon vor mehr als zehn Jahren zurückgezogen in einer verschneiten Jagdhütte in Wisconsin aufnahm, folgte das aufblühende „Bon Iver“. Der Sound von „22, A Million“ war wirr und flimmernd wie die Sommerhitze. „And now it might be autumn“, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Album-Teaser – mit „i,i“ schließt sich der Kreis für Bon Iver. Doch es bleibt wohl eher ein Zwischenstopp auf Vernons ewigen Reise zu sich selbst. In „RABi“, dem letzten Lied des Albums, verrät er: „I don’t have to have a leaving plan“. Zum Glück.

„i,i“ ist bereits auf den bekannten Plattformen als Download erhältlich und kann gestreamt werden. Die CD- und Vinyl-Versionen erscheinen am 30.8.