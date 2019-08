Bachelorette Gerda: Keno kriegt Küsse - Oggy droht mit Gewalt

In der vierten Folge der 2019er-Staffel sind noch 13 Kandidaten, die um das Herz der 26-Jährigen buhlen. Oder zumindest um eine ihrer Rosen, die „Bachelor“- und „Bachelorette“-Beziehungen zeichnen sich nicht immer durch Langlebigkeit aus.

Die Folge am Mittwoch auf RTL beginnt auch erstmal mit einer Diskussion über einen speziellen Aspekt von romantischen Beziehungen, für den es nicht einmal sonderlich viel Liebe braucht: Es geht um Sex.

„Bachelorette“ Gerda am Strand – Spoiler: Ein Kandidat wird geküsst

Beim Strand-Date mit Keno Rüst (28), Alex Hindersmann (31) , Serkan Yavuz (26), David Taylor (24), Luca Gottzmann (25) und Tim Stammberger (25) bittet die Junggesellin um Ehrlichkeit: Denn bei ihrem Spiel muss jeder einen Schluck trinken, auf den eine Aussage nicht zutrifft. Und Gerda geht in die Vollen.

So sehen sich Luca und David genötigt, zuzugeben, dass sie schon einen Dreier hatten. Was Gerda überrascht. Die Influencerin hatte noch nicht mal Sex im Freien (anders als die meisten anwesenden Männer), ober überhaupt vor der Haustür. „Bisschen prüde“, nennt sie sich, das erste Mal war auch erst mit 21. „Ich bin Spätsünderin“, sagt sie und lacht.

Dafür hat sie schon einen Höhepunkt vorgetäuscht, David aber auch. Wie genau, sorgt für Spekulationen. Beantwortet wird es nicht. Kann man ärgerlich finden, muss man aber nicht.

Oggy und Andreas sind not amused: Eifersucht im Junggesellen-Haus

Am Ende punktet übrigens Keno am Strand. Keine Dreier, keine falschen Orgasmen, dafür eine von Gerda bemerkte magnetische Anziehungskraft. Offensichtlich bis in die Lippen. Von der „Bachelorette“ gibt es entsprechend nicht nur einen schnellen Schmatzer. Sondern das Kuss-Komplettpaket.

In der Villa kann Keno die Freude nicht zurückhalten. Die meisten Mitstreiter beglückwünschen ihn. Nur Oggy Batar (27) ist not amused und wettert mit seinem besten Hausfreund Andreas Ongemach (27) gegen den Beküssten. „Einfach diese Hantel gegen den Kopf werden“, fantasiert Oggy beim Fitnesstraining und konkludiert: „Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Es wird Zeit für Psychospiele.“

Wobei: „Letztlich hat sie es zugelassen. Trotzdem trifft ihn die ganze Schuld.“ Natürlich.

Neue Folge vorab verfügbar – Staffel 2019 mittwochs auf RTL

Die „Bachelorette“ verkuppelt sich mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL – wonach sie sucht und wer Gerda Lewis überhaupt ist. Die aktuelle Folge ist vorab bereits bei „TV Now“ zu sehen – allerdings ist dafür das kostenpflichtige Premium-Angebot notwendig.

Ob Gerda, Oggy und Co. das wert sind? Selbst entscheiden. Der erste Monat ist aber ohnehin kostenlos. Und nachschauen lässt sich auch, was bisher verpasst wurde – insgesamt kämpften diese 20 Kandidaten um die Rosen von „Bachelorette“ Gerda. (ses)