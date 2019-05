Filmfestival Hysterie in Cannes: Starauflauf bei Tarantino-Premiere

Leonardo DiCaprio und Brad Pitt sorgen in Cannes für ekstatische Begeisterung.

Schon Stunden vor der Premiere stehen die ersten Fans am roten Teppich und warten auf die Stars. So einen Trubel löst in diesem Jahr keine andere Premiere beim Festival aus. Selbst andere Prominente lassen es sich nicht nehmen, diesen Film mit als erste zu sehen.