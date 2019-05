Preis zum Auftakt Theatertreffen - Kollektiv She She Pop ausgezeichnet

Das Bühnenkollektiv She She Pop zeigt die verliehene Urkunde.

In Berlin hat das Theatertreffen begonnen. Mit einem Stück über den Kampf der Geschlechter wurde das Festival eröffnet. Am Rande wird auch eine Gruppe ausgezeichnet, die in der Szene eigene Wege geht.