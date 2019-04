"Erlauchter Club" Hip-Hop-Band Cypress Hill in Hollywood geehrt

B-Real und seine Band Cypress Hill haben jetzt einen Stern in Hollywood.

Viele Kraftausdrücke und ein paar Joints dazu: Die Mitglieder der Hip-Hop-Band Cypress Hill stehen am "Walk of Fame" in Hollywood im Rampenlicht. Sie kommen bei der Sternen-Zeremonie auf eine ungewöhnliche Idee zu sprechen.