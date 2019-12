Am Ostersonntag lief die neue Folge des „Traumschiffes“ im ZDF – mit einem neuen Chef an Bord. Die Zuschauer hat das wohl überzeugt.

Das „Traumschiff“ stach unter der Führung des Ersten Offiziers Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 2.v.r.) in See. Mit dabei: Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 2.v.l.), Dr. Sander (Nick Wilder, l.) und Oskar Schifferle (Harald Schmidt, r.).

Mainz. „Das Traumschiff“ ist am Ostersonntag, dem 21. April, wieder in See gestochen und schipperte nach Sambia. Fans der Serie konnten aber schon einen Tag vorher die Folge sehen: online. Die neue Folge der Kultreihe war schon ab Samstag, 20. April schon ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen.