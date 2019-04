Mittelalter-Saga "Game of Thrones"-Fans starten in finale Staffel

Maisie Williams (l-r), Kit Harington, Sophie Turner und Isaac Hempstead Wright bei der Premiere der achten Staffel von "Game of Thrones" in Belfast.

Früh aufstehen war angesagt für die Fans von "Game of Thrones". In Deutschland lief in den frühen Morgenstunden die achte Staffel an.