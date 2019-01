Uwe-Detlev Jessen als Pastor Brand und Heidi Kabel als seine Haushälterin Meta 1995 in der Komödie "Brand-Stiftung" am Hamburger Ohnsorg-Theater.

1931 in Wismar geboren, spielte Uwe-Detlev Jessen in renommierten Häusern in der DDR. Nach dem Fall der Mauer wechselte er zuletzt ans Ohnsorg-Theater in Hamburg, wo er sich regelmäßig mit Heidi Kabel die Bühne teilte.