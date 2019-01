Streetart Banksy-Werk an Garagenwand in Wales verkauft

Banksys Garagenwerk wird erst einmal an Ort und Stelle verbleiben.

Zu Weihnachten war ein Werk von Banksy in Wales aufgetaucht. Verkauft wurde es jetzt für eine sechsstellige Summe. Der neue Besitzer hat damit einiges vor. Und auch in Japan tut sich was.