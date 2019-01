Theaterfestival in Hamburg

Theaterfestival in Hamburg "Lessingtage" blicken auf die Krisenregionen der Welt

Das Festival "Um alles in der Welt - Lessingtage" findet vom 18. Januar bis zum 3. Februar statt.

Kampf für Demokratie in Russland, unterdrückte Frauen in Afrika und Eindrücke aus dem vom Krieg zerstörten Syrien: Ein Theaterfestival lädt ein, mit offenen Ohren in die Welt hineinzuhorchen.