Wiener Jugendstil-Maler 90.000 Besucher bei Klimt-Ausstellung in Halle

Diese Schau mit zehn Gemälden und 60 Zeichnungen sei ein "absolut voller Erfolg" gewesen, schwärmt der Direktor der Moritzburg in Halle. Die Exponate gaben einen Überblick in die Arbeit des Künstlers von seinen Anfängen in den 1880er Jahren bis zu seinem Tod 1918.