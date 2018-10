Feine Sahne Fischfilet Kritik an Konzert-Absage im Bauhaus reißt nicht ab

Feine Sahne Fischfilet wollen auf jeden Fall in Dessau-Roßlau auftreten.

Weil das Bauhaus Dessau rechte Proteste fürchtet, untersagt es den Auftritt einer linken Punkband. Die Kritik an der Entscheidung hält an. Manche sehen die Kunstfreiheit in Gefahr.