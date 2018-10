Foto: dpa

Karteikarten aus der Schülerkartei der "Reichsvereinigung der Juden" liegen auf einem Karteikasten des Internationalen Suchdienstes (International Tracing Service, ITS) in Bad Arolsen. Die 10.964 Karteikarten von Kindern und Jugendlichen sind als Dokument des Holocausts einer von etwa 30 Datensätzen für den Kultur-Hackathon "Coding da Vinci " in Mainz.