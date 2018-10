Same procedure

Same procedure Carolin Kebekus mit dem Abo für den Comedypreis

Wer Unvorhergesehenes scheut, ist beim Deutschen Comedypreis in der Regel gut aufgehoben. Man weiß, was man bekommt - und das ist oft Carolin Kebekus. In diesem Jahr ist das nicht sonderlich anders. Hier und da gibt es aber tatsächlich ein paar Entwicklungen zu beobachten.