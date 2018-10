Theaterstück Hillary Clinton wird zur Broadway-Figur in New York

Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton wird zur Broadway-Figur. Das Theaterstück soll "Hillary and Clinton" heißen.

2008 trat Hillary Clinton im Wahlkampf gegen Barack Obama an und unterlag dem charismatischen Politiker. Davon handelt auch ein neues Theaterstück, das bald in New York zu sehen sein wird. Wer die Hauptrolle spielt, steht bereits fest.