Theater-Aufführung in Hamburg

Theater-Aufführung in Hamburg Kempowski-Saga: Lust, Leid und Laster der Deutschen

Ein Mammutprojekt zur Zeitgeschichte hat das private Altonaer Theater in Hamburg in Angriff genommen: die Dramatisierung von Walter Kempowskis neunbändiger "Deutscher Chronik" an vier Abenden. Den ersten Teil "Aus großer Zeit" feierte das Publikum.