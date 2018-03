Omma kocht Taubensuppe: "Ungewöhnlichster Buchtitel" gekürt

Leipzig. Die Essener Autorin Anna Basener hat mit ihrem Roman "Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte" den Preis für den "Ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres" gewonnen.

Dabei sollte ihr Erstling aus ihrer Sicht eigentlich ganz anders heißen, verriet die 34-Jährige bei der Auszeichnung am Samstagabend auf der Leipziger Buchmesse. Sie sei monatelang davon ausgegangen, dass sie mit "Asche und Eierlikör" den "besten Titel der Welt, ever, ever, ever" gefunden habe.