Warum Carla Bruni als Ehefrau inzwischen monogam lebt

Die Sängerin, am 18. März in der Laeiszhalle, über ihre Ehe mit Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, Donald Trump und ihr neues Album.

Paris. Ein von außen unscheinbares, doch innen sehr edles Hotel in einer Seitenstraße der Champs-Élysées. Carla Bruni, die am 23. Dezember 50 Jahre alt geworden ist, empfängt hier, um über ihr neues Album "French Touch" zu sprechen. Es ist ihr erstes seit vier Jahren.

Mit dem berühmten Produzenten David Foster (Céline Dion, Michael Bublé) hat sich Bruni einiger Klassiker aus Pop und Rock angenommen und sie auf liebreizende, originelle Weise neu interpretiert. Vorab wird darum gebeten, dass man Carla Bruni nicht zu politischen Themen befragen möge. Carla Bruni, die mit dem ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy verheiratet ist, trägt schlichte blaue Bluse zu blauer Jeans, hat das Haar offen und pafft bisweilen genüsslich an einer E-Zigarette.

Am 18. März tritt sie in der Laeisz­halle auf.

Madame Bruni, hat sich eigentlich Ihr einstiger Liebhaber Mick Jagger gemeldet und einen Kommentar zu Ihrer Version von "Miss You" abgegeben?

Carla Bruni: Nein, nein. Hat er nicht. Ich habe all diese Songs auch nicht ausgewählt, weil ich eine persönliche Geschichte mit ihnen und ihren Komponisten oder Interpreten verbinde, sondern weil ich sie so gern singe und spiele.

Wann schreiben Sie?

Bruni: Nachts. Ich brauche die Einsamkeit um mich herum. Ich muss allein sein, um zu schreiben.

Sie haben auch "Stand By Your Man" aufgenommen. Sie waren immer ein Mensch, der wenig von Monogamie gehalten hat und dies auch kundtat. Was ist los?

Bruni: Seit ich verheiratet bin, habe ich meine Meinung geändert.

Ehrlich?

Bruni: Komplett. Habe alles über Bord geworfen und meine Ansichten in vielen Dingen revidiert. Können Sie sich das vorstellen? Mit 40 Jahren!

Wie kam es dazu?

Bruni: Ich hatte ihn kennengelernt. Und plötzlich geriet alles ins Wanken, nichts war mehr so wie zuvor. Mit der Liebe ist es doch so: Du stellst dir vor, wie es sein wird, du denkst, ach, die Liebe, was wird die schon ändern? Und dann triffst du jemanden. Und hast die Liebe vor Augen. Da kommst du dann nicht mehr weit mit all deinen schönen Theorien. Auf einmal merkst du, dass die Realität nichts mit deinen Vorstellungen und Ansichten über die Liebe gemeinsam hat. Und so war es, als ich meinen Mann kennenlernte. Ich meine: Heiraten! War für mich nie infrage gekommen. Und jetzt bin ich seit fast zehn Jahren eine Ehefrau.

Wenn man also den Menschen trifft, mit dem man sein Leben verbringen möchte …

Bruni: … dann zählt nicht mehr, was man früher gedacht hat. So ist das Leben. Es besteht eben – bei aller Freiheit – auch aus Veränderungen und Anpassungen. Insofern ist "Stand By Your Man" ein Song, den ich heute mit größerer Überzeugung singen kann als vielleicht vor 20 Jahren.

Gefällt Ihrem Mann das Lied?

Bruni: Seine beiden Lieblingslieder von meinem Album aber sind "Enjoy The Si­lence", und, an erster Stelle, der Abba-Song "The Winner Takes It All".

Warum das?

Bruni: Weil er das Stück so romantisch findet. Es geht um die Liebe. Und es geht um Macht. Die Macht der Liebe und die Macht der Gefühle.

Eigentlich ist "The Winner Takes It All" ein recht bitteres Lied darüber, was mit einem Paar passiert, wenn es sich trennt.

Bruni: Jaaa, ich weiß. Das ist ein Song über Entfremdung. Tja. Es ist, wie es ist. Das ist sein Lieblingslied. Immer, wenn wir Besuch haben, dann kommt er an und meint "Spiel das doch mal, spiel das doch mal."

Model, Sängerin, Mutter, Gattin des Präsidenten. Da ist schon so einiges zusammengekommen in Ihrem Leben.

Bruni: Ich hatte sehr viel Glück im Leben. Sehr viel Spaß, sehr viele Möglichkeiten und immer die Wahl. Ich habe mir alles, was ich mache, selbst ausgesucht.

Sind Sie erleichtert, nicht mehr Première Dame zu sein?

Bruni: Ja, sehr sogar. Ich möchte dieses Leben nicht zurückhaben. Auch für meinen Mann ist es gut, fantastisch sogar. Er lebt jetzt ein neues Leben. Wir beide waren noch nie so glücklich wie aktuell. Wir leben richtig volle, spannende

Leben. Die Zeit im Élysée-Palast war schön und eine große Ehre. Aber ich bin froh, dass wir nicht wieder dort einziehen mussten. Sehr froh sogar.

Somit müssen Sie auch nicht Donald Trump treffen. Der hat ja mal behauptet, eine Affäre mit Ihnen gehabt zu haben, was Sie bereits sehr deutlich dementierten.

Bruni: Ich kenne ihn gar nicht. Das ist eine uralte Geschichte, ich kann gar nicht mehr rekonstruieren, wo die damals entstanden ist. Vielleicht hat er es selbst erzählt. Trump hat ja gerne diese Scherzanrufe gemacht, wo er sich als jemand anders ausgab und dann bei der Presse anrief. Dann hat er irgendwelche Geschichten über Trump, also über sich selbst, erfunden. Ich bin ja nicht die einzige Frau, mit der er sich quasi selbst eine Affäre angedichtet hat. Madonna, Kim Basinger und viele andere haben das auch erleben müssen.

