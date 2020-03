Wir bringen Kinder in Bewegung

Hamburg. Der Hamburg Commercial Bank Run (HCOB Run) ist der größte Charity-Lauf Norddeutschlands und wird dieses Jahr am 20. Juni in der HafenCity stattfinden. Es sind vor allem Firmen, die an dem Vier-Kilometer-Lauf teilnehmen, der zudem noch Spenden für den Abendblatt-Verein bringt. Die Firma E.H. Worlée & Co. ist bereits zum 17. Mal dabei. „Nicht nur der Spaß an Bewegung und der Teamgedanke, sondern auch das Spenden für einen guten Zweck zaubert unseren Mitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht. Auch in diesem Jahr freuen sich unsere sportbegeisterten Kollegen, als Worlée-Familie am Lauf teilzunehmen“, schrieb Annika Kunze aus der Unternehmenskommunikation.

Es gibt auch Firmen, die zum ersten Mal teilnehmen, wie die Proclane Integration GmbH. „Wir freuen uns riesig, mit der Hälfte des Teams für den guten Zweck dabei zu sein und unsere Job-Heimat mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Da wir als Spezialisten für Systemintegration normalerweise Daten bewegen, bewegen wir bei diesem tollen Event stattdessen einfach mal uns selber“, beschrieb Nathalie Dins die Motivation der Läufer. Firmen können ihr Statement und ein Team-Foto per E-Mail an wirlaufenmit@hcob-run.de schicken.

Leiter und Gründer der Basketball-Camps ist Samer Ismailat

„Wir bringen Kinder und Jugendliche in Bewegung“ ist das neue Motto des Benefiz-Laufs, unter dem der Verein Hamburger Abendblatt hilft mit seiner Initiative „Kinder helfen Kindern“ Jungen und Mädchen unterstützen wird.

So fördert die Initiative zum Beispiel die Basketball-Camps des St. Pauli Bats e. V. Die Camps sind offen für alle Kinder. Leistung ist hier nebensächlich, das verbindet das Projekt mit dem HCOB-Run. Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsunterkünften und Brennpunktsiedlungen werden für die Workshops abgeholt und wieder zurückgebracht.

Der Leiter und Gründer des Projekts ist Samer Ismailat. Der ehemalige Basketballprofi und Streetworker ist Libanese mit deutschem Pass und ein Vorbild für die bis zu 60 Kinder und Jugendlichen, die voller Begeisterung an seinen kostenfreien Camps mitmachen. „Es geht darum, dass die Teilnehmer vorurteilsfrei aufeinander zugehen, miteinander Basketball spielen, untereinander teilen und durch Sport Brücken der Verständigung bauen“, sagt Ismailat, der dort auch Tipps zur Ernährung gibt. 2020 sind wieder mindestens zehn Camps geplant, die noch finanziert werden müssen – unter anderem durch den HCOB-Run.

Anmeldungen sind bis zum 3. Juni möglich unter www.hcob-run.de