Jetzt anmelden für Norddeutschlands größten Benefiz-Lauf

HafenCity. Es ist ein Lauf, den jeder mit etwas Training bewältigen kann, der den Teamgeist und den Spaß fördert und nebenbei noch Spenden für den Abendblatt-Verein bringt: Der Hamburg Commercial Bank Run (HCOB Run) ist der größte Charity-Lauf Norddeutschlands und wird dieses Jahr am 20. Juni in der HafenCity stattfinden. Ziel ist nicht der erste Platz oder eine Medaille, sondern die Freude am Laufen in der Gruppe. Zwar können auch Einzelstarter in einem „Hamburg.Gemeinsam“-Team mitmachen, doch vor allem sind es Firmen, die sich an dem Sonnabend zu dem Großereignis treffen. Jede Gruppe – seien es zehn oder tausend Läufer – wird am Start individuell vorgestellt und mit dem Horn der „Queen Mary 2“ auf die vier Kilometer lange Strecke geschickt. Angefeuert werden die Läufer von Samba-Gruppen, schmissiger Musik und Zuschauern, die mit Tröten und Klatschhilfen ausgerüstet, am Wegrand stehen.

Ende des Jahres 2019 war es nicht sicher, ob der beliebte Lauf weiter stattfinden kann, da der bisherige Veranstalter in Insolvenz geraten ist. Doch zum Glück konnte der langjährige Generaldienstleister des Laufs, BMS Die Laufgesellschaft, den HCOB Run übernehmen. „Auf Basis unserer 30-jährigen Erfahrung als Laufsportveranstalter haben wir uns entschlossen, den einzigartigen Teamlauf für den guten Zweck weiterzuführen“, sagt BMS-Geschäftsführer Karsten Schölermann, der mit seiner Firma mehr als 20 Läufe in und um Hamburg organisiert, unter anderem auch den Hella Hamburg Halbmarathon.

Manche Firmen nutzen den Lauf als Werbeplattform

Das Konzept der Veranstaltung bleibt dabei unverändert. Auch die Hamburg Commercial Bank (zuvor HSH Nordbank), welche das Event seit 16 Jahren als Sponsor und Namensgeber unterstützt, bleibt dem Lauf treu. Bankchef Stefan Ermisch wird den Lauf eröffnen und das HCOB-Team anführen. „Der HCOB-Run ist unsere Leuchtturmveranstaltung hier in der Stadt, und wir sind stolz darauf, für dieses Event in unserer Heimatregion zu stehen. Es ist viel mehr als ein Lauf, nämlich ein ganztägiges Erlebnis in der HafenCity. Das HCOB-Team ist mit mehreren 100 Läufern wieder dabei.“

Hamburg Commercial Bank Run 2020 in der HafenCity Pressefoto

Foto: HCOB Run

Manche Firmen nutzen den Lauf als Werbeplattform und weisen mit ihren T-Shirts auf ihr Unternehmen hin oder machen in lustigen Kostümen auf sich aufmerksam. Viele Firmenmitarbeiter sehen ihn als Familienevent, bringen ihre Kinder mit – manche Kleinen sind im Kinderwagen dabei. Vergangenes Jahr machten 640 Teams mit 18.226 Teilnehmern mit. „Der Lauf ist ein schönes Beispiel, wie Sport die Gesellschaft zusammenhält“, sagte Christoph Holstein 2019 beim Startsignal. Der Sportstaatsrat ist ein großer Unterstützer des HCOB Runs.

Mit den Spenden werden Bewegungsprojekte für Kinder unterstützt

Vom Meldebeitrag jedes Teilnehmers (20–25 Euro) gehen 5 Euro und zusätzlich 10 Euro je Team als Spende an „Kinder helfen Kindern“, der Initiative vom Hamburger Abendblatt hilft e. V. Alleine 2018 kamen so 160.000 Euro zusammen, die Spenden-Gesamtsumme aus den Läufen liegt derzeit bei mehr als 1,8 Millionen Euro. „Wir bringen Kinder und Jugendliche in Bewegung“ ist das neue Motto, unter dem der Verein Jungen und Mädchen aus finanziell schwachen Familien unterstützen wird.

Neben der Hamburger Sportjugend mit ihrer Aktion „Kids in die Clubs“ gehören nun auch andere Sportprojekte zum Förderprogramm von „Kinder helfen Kindern“. So wird zum Beispiel das Basketball-Camp der St. Pauli Bats e. V. unterstützt sowie die HipHop Academy in Billstedt, bedürftige Kinder können an Zirkusschulen, Turnieren oder Parkour-Kursen teilnehmen. Dieses Jahr soll zudem die Stiftung Laufen i.G. als gemeinnützige Organisation einen kleinen Teil des erlaufenen Spendengeldes erhalten.

Ungewöhnliche Perspektiven auf die HafenCity

Der 19. HCOB Run ist jedoch nicht nur ein Charity-Ereignis, sondern auch eine schöne Gelegenheit, die HafenCity laufend zu erobern – mit ungewöhnlichen Perspektiven. Denn jedes Jahr wird die Strecke neu festgelegt, führt vorbei an den Speichern und neuen Parks, modern bebauten Arealen bis an den östlichen Rand der HafenCity. Den Hamburgern das Areal nahezubringen auf dem der neue Stadtteil entstehen sollte – genau aus diesem Grund wurde 2002 dort der erste Volkslauf veranstaltet.

Anmeldung bis zum 3. Juni möglich unter www.hcob-run.de